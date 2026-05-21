مبلغ ضخم.. ما مكافأة آرسنال بعد تتويجه بالدوري الانجليزي الممتاز؟

توج نادي آرسنال رسميا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، منهيا سنوات طويلة من الغياب عن منصة التتويج استمرت منذ موسم 2003-2004، حين قاد المدرب الفرنسي آرسين فينجر الفريق لتحقيق اللقب التاريخي دون أي هزيمة.

وجاء تتويج الفريق اللندني بعد تعادل مانشستر سيتي مع بورنموث في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة، وهي النتيجة التي منحت آرسنال أفضلية حسم اللقب رسميا قبل نهاية الموسم بجولة واحدة، وسط احتفالات كبيرة من جماهير النادي داخل وخارج ملعب الإمارات.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث

سقط فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام نظيره بورنموث، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، ليتوج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي رسميًا.

أقيمت مواجهة مانشستر سيتي أمام بورنموث، في إطار منافسات الجولة الـ37 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2026، على ملعب "فيتاليتي".

وعلى عكس المتوقع، تمكن فريق بورنموث من إحراز هدف التقدم في شباك مانشستر سيتي، خلال الدقيقة 41، بواسطة كروبي جونيور.

وأحرز مانشستر سيتي هدف التعادل أمام بورنموث في الدقيقة 4+90 بعد هجمة مرتدة سريعة، أنهاها إيرلينج هالاند في الشباك.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، ثم يأتي بعده مانشستر سيتي في الوصافة، برصيد 78 نقطة، فيما يتواجد بورنموث في المركز السادس، ولديه 56 نقطة.

ما مكافأة تتويج أرسنال بالدوري؟

لم تقتصر مكاسب آرسنال على الجانب الرياضي فقط، إذ سيحقق النادي عوائد مالية ضخمة بعد الفوز بالبطولة، في ظل الجوائز الكبيرة التي تقدمها رابطة الدوري الإنجليزي للأندية المشاركة، وخاصة البطل.

ووفقا للتقارير، فإن الفريق سيحصل على مكافأة مباشرة تتراوح بين 53 و56 مليون جنيه إسترليني نظير التتويج باللقب.

كما سيستفيد النادي من العوائد الضخمة الخاصة بحقوق البث التلفزيوني، والتي تمثل جزءا أساسيا من إيرادات أندية الدوري الإنجليزي الممتاز. وتحصل جميع الفرق المشاركة في البطولة على مبالغ مالية ثابتة من عائدات النقل المحلي والدولي، تصل إلى نحو 97 مليون جنيه إسترليني لكل ناد، بالإضافة إلى مكافآت إضافية مرتبطة بعدد المباريات التي يتم بثها تلفزيونيا خلال الموسم.

وبحسب التقديرات، فإن إجمالي العائدات التي سيحققها آرسنال بعد التتويج قد يتجاوز 175 مليون جنيه إسترليني، وهي أرقام تعكس القيمة الاقتصادية الهائلة للدوري الإنجليزي باعتباره البطولة الأكثر ربحية وشعبية على مستوى العالم.