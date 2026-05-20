«النني» يحتفل بلقب البريميرليج ويشيد بـ أرسنال: أنتم الأفضل في العالم

احتفل محمد النني، لاعب أرسنال السابق والجزيرة الحالي، بتتويج “الجانرز” بلقب الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026.

وكتب النني عبر حسابه بمنصة “إكس”: “لا أستطيع وصف مشاعري الآن، كرة القدم دائمًا تكافئ من يواصلون الإيمان".

وتابع: "إلى الجماهير التي استمرت في التصديق، أنتم تستحقون هذا، أرسنال، النادي الذي سيبقى في قلبي إلى الأبد، أنت تستحق هذا، اللاعبون وكل من ساهم في تحقيق ذلك، أنتم تستحقون هذا تهانينا لأفضل نادٍ في العالم”.

وحسم نادي أرسنال لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026 رسميًا، بعد تعادل مانشستر سيتي أمام بورنموث في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

ونجح الفريق اللندني في إنهاء غياب طويل عن منصة التتويج بالدوري الإنجليزي دام 22عامًا، منذ آخر لقب حققه في موسم 2003-2004، ليرفع رصيده إلى 14 بطولة في تاريخه.