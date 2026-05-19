طرح البوسترات المتفردة لمسلسل ممكن قبل عرضه

طرحت منصة شاهد vip ، البوسترات المنفردة لابطال مسلسل ممكن، والمقرر عرضه يوم 31 مايو.

تدور أحداث مسلسل ممكن حول زياد سليمان، وهو رجل أعمال ناجح يجسد شخصيته الفنان ظافر العابدين، والذي يعيش صراعات متشابكة بين حياته المهنية وعلاقاته الشخصية، بينما تظهر نادين نسيب نجيم بشخصية ميراج، وهي شخصية غامضة تحمل الكثير من التحولات، لتدخل في مواجهات معقدة مع محيطها، وتؤثر بشكل مباشر على مجرى الأحداث.

ويشارك في بطولة المسلسل ايضًا كل من رودريغ سليمان، ملاك كنعان، روان مجر، مروى خليل، زينة مكي، أنجو ريحان، رولا حمادة، جورج شلهوب، وآلان سعادة، ومن إخراج أمين درة.