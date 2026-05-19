تأثير تغير الفصول على العلاقة الجنسية للرجال.. فوائد غير متوقعة لشرب الماء

ـ تأثير تغير الفصول على العلاقة الجنسية للرجال

ـ أسباب تحسن الصحة الجنسية في الربيع والصيف

ـ تأثير شرب الماء على الأداء الجنسي

ـ علامات الجفاف التي تؤثر على الصحة الجنسية

مع تغير الفصول وارتفاع درجات الحرارة، يلاحظ كثير من الرجال تغيرات واضحة في حالتهم المزاجية ومستوى النشاط والطاقة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الصحة الجنسية والأداء العام

هل تتأثر العلاقة الجنسية للرجال بتغير الفصول؟

وكشفت تقارير طبية حديثة أن القدرة الجنسية للرجال قد تتأثر بتغير الفصول، حيث تزداد المشكلات الجنسية خلال فصل الشتاء، بينما تتحسن نسبياً مع قدوم الربيع والصيف وارتفاع درجات الحرارة.

ويؤكد خبراء الصحة أن التغيرات الموسمية قد تؤثر على مستويات الطاقة والمزاج والهرمونات، ما ينعكس بشكل مباشر على الصحة الجنسية والأداء الجنسي لدى الرجال، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب الدراسات، ترتفع معدلات تشخيص ضعف القدرة الجنسية خلال أشهر الشتاء مقارنة بفصلي الربيع والصيف، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل صحية وهرمونية مرتبطة بالطقس وقلة التعرض للشمس.

وأوضح الباحثون أن أعراض ضعف القدرة قد تتحسن مؤقتاً في الأجواء الدافئة، لكن ذلك لا يعني اختفاء المشكلة بشكل نهائي، إذ تبقى الحالة مؤشراً صحياً يستدعي الانتباه والعلاج.

أسباب تحسن الصحة الجنسية في الربيع والصيف

- ارتفاع هرمون التستوستيرون:

يلعب هرمون التستوستيرون دوراً أساسياً في الرغبة الجنسية والطاقة لدى الرجال، وتشير الأبحاث إلى أن مستوياته ترتفع خلال فصلي الربيع والصيف بسبب زيادة التعرض لضوء الشمس وتحسن الساعة البيولوجية للجسم.

ويساعد ارتفاع التستوستيرون على:

زيادة الرغبة الجنسية

تعزيز الثقة بالنفس والحالة المزاجية.

- زيادة التعرض للشمس وفيتامين D:

يساهم التعرض لأشعة الشمس في رفع مستويات فيتامين D، وهو عنصر مهم لصحة القلب والأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

وبما أن ضعف القدرة الجنسية يرتبط في كثير من الحالات بمشكلات الدورة الدموية، فإن تحسن صحة الأوعية الدموية خلال الأشهر الدافئة قد ينعكس إيجابياً على الأداء الجنسي.

- زيادة النشاط البدني:

خلال الشتاء تقل الحركة والنشاط البدني، مع زيادة تناول الأطعمة الدسمة وارتفاع التوتر وضغط الدم، بينما يشجع الطقس المعتدل في الربيع على ممارسة الرياضة والمشي والأنشطة الخارجية.

وتساعد الرياضة المنتظمة في تحسين صحة القلب والدورة الدموية، ما ينعكس على تحسين القدرة الجنسية.

لماذا لا يجب تجاهل ضعف الأنتصاب؟

ويحذر الأطباء من اعتبار تحسن الأعراض الموسمي دليلاً على الشفاء، لأن ضعف الانتصاب قد يكون علامة مبكرة على مشكلات صحية أخرى، مثل:

ـ السكري

ـ ارتفاع ضغط الدم

ـ أمراض القلب

ـ اضطرابات الهرمونات

ـ مشكلات البروستاتا

ـ التوتر والقلق

أعراض تستدعي استشارة الطبيب

وينصح الخبراء بضرورة مراجعة الطبيب عند ظهور الأعراض التالية:

ـ صعوبة الحصول على الانتصاب

ـ ضعف استمرار الانتصاب

ـ انخفاض الرغبة الجنسية

ـ القذف المبكر

ـ الإرهاق المستمر وانخفاض الطاقة

نصائح لتحسين الصحة الجنسية عند الرجال

ـ ممارسة الرياضة بانتظام

ـ التعرض للشمس بشكل معتدل

ـ تناول غذاء صحي متوازن

ـ تقليل التوتر والضغوط النفسية

ـ الحفاظ على وزن صحي

ـ النوم لساعات كافية

ويؤكد المختصون أن التشخيص المبكر يساعد في علاج المشكلة وتحسين جودة الحياة والصحة الجنسية بشكل كبير.

كيف يساعد شرب الماء في تحسين الأداء الجنسي؟

وكشفت تقارير طبية أن شرب الماء بانتظام قد يكون من أبسط العوامل التي تساعد في تحسين الأداء الجنسي لدى الرجال، بعيداً عن اللجوء إلى المنشطات أو المكملات غير الموثوقة.

وأوضح خبراء الصحة أن الحفاظ على ترطيب الجسم ينعكس بشكل مباشر على تدفق الدم والطاقة والقدرة الجنسية، وفقا لما نشر في موقع"premiermensm".

ويؤكد الأطباء أن الجفاف قد يؤثر سلباً على وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك الصحة الجنسية، حيث يمكن أن يؤدي إلى ضعف الانتصاب، انخفاض الرغبة الجنسية، والشعور بالإرهاق، ومن أبرزها ما يلي :

- تعزيز تدفق الدم وتقليل: خطر ضعف الانتصاب

يحتاج الجسم إلى تدفق دم جيد للحفاظ على الانتصاب الطبيعي، وعند الإصابة بالجفاف ينخفض حجم الدم في الجسم، ما قد يؤثر على وصول الدم إلى العضو الذكري ويضعف الأداء الجنسي.

ويشير الخبراء إلى أن شرب كوب أو كوبين من الماء قبل العلاقة الحميمة قد يساعد في تحسين الدورة الدموية وتقليل فرص حدوث ضعف الانتصاب المرتبط بالجفاف.

- زيادة الطاقة والقدرة على التحمل:

يسبب الجفاف الشعور بالخمول والإرهاق وضعف النشاط البدني، وهو ما قد يؤثر على القدرة على ممارسة العلاقة الحميمة بشكل مريح.

ويساعد الحفاظ على ترطيب الجسم في تعزيز مستويات الطاقة وتحسين القدرة على التحمل، ما ينعكس إيجابياً على الأداء الجنسي.

- تحسين الترطيب الطبيعي للجسم:

يساهم شرب الماء في زيادة إفراز السوائل الطبيعية التي تساعد في تسهيل العلاقة الحميمة وتقليل الشعور بالاحتكاك أو الجفاف.

كما يساعد الماء في الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم وتحسين البيئة المناسبة للوظائف الجنسية الطبيعية.

- تقليل استهلاك المشروبات الضارة:

الاعتماد على الماء بدلاً من المشروبات الغازية والعصائر الغنية بالسكر قد يقلل من خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري، وهما من أبرز العوامل المرتبطة بضعف الانتصاب لدى الرجال.

ما علامات الجفاف التي تؤثر على الصحة الجنسية؟

ويحذر الأطباء من تجاهل أعراض الجفاف، والتي تشمل:

الصداع

انخفاض التركيز

التعب المستمر

جفاف الفم

انخفاض ضغط الدم

ضعف الرغبة الجنسية

كما أن لون البول الداكن قد يكون مؤشراً واضحاً على حاجة الجسم إلى مزيد من الماء.

ما الكمية المناسبة من الماء يومياً؟

وينصح الخبراء باتباع قاعدة “8×8”، أي شرب 8 أكواب من الماء يومياً، مع إمكانية زيادة الكمية حسب النشاط البدني ودرجة الحرارة واحتياجات الجسم المختلفة.

وتشير بعض الدراسات إلى أن متوسط الاحتياج اليومي قد يصل إلى نحو 3 لترات من الماء للرجال، لكن الاحتياج يختلف من شخص لآخر.

متى يجب استشارة الطبيب؟

وإذا استمرت مشكلات ضعف الانتصاب أو انخفاض الرغبة الجنسية رغم الاهتمام بالترطيب ونمط الحياة الصحي، ينصح الأطباء بضرورة استشارة مختص للكشف عن الأسباب الصحية المحتملة والحصول على العلاج المناسب.