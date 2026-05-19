قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف القطار الكهربائي الخفيف LRT .. قدم الآن شروط سهلة
تشغيل قطارات إضافية تزامنًا مع حلول عيد الأضحى
محافظ الجيزة يستقبل وفد البنك الزراعي المصري لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك | صور
مواجهة ساخنة على الهواء بين حلمي عبد الباقي ومتحدث الموسيقيين
مجدي الهواري يكشف لـ صدى البلد موعد انطلاق تصوير شياطين المرج
ببلاش | بشرى لجميع مستخدمي إنستا باي
البحرين تندد باستهداف براكة وتحذر من تهديد خطير للأمن النووي الخليجي
أحمد العوضي يكشف لـ صدى البلد سبب تأجيل مسلسل الأستاذ
بحوث البساتين : عودة أسعار الطماطم لطبيعتها مطلع يونيو 2026
مصر تحصد شهادة التراكوما من منظمة الصحة العالمية وتحقق إنجازا صحيا تاريخيا
حدث تاريخي نادر ينتظر الكعبة أول أيام عيد الأضحى.. ماذا سيحدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مجدي الهواري يكشف لـ صدى البلد موعد انطلاق تصوير شياطين المرج

مجدي الهواري
مجدي الهواري
أوركيد سامي

كشف المخرج والمنتج مجدي الهواري عن تفاصيل جديدة خاصة بحدوتة «شياطين المرج»، إحدى حواديت مسلسل «الحدوتة الكاملة»، مؤكدًا أن فريق العمل يواصل حاليًا التحضيرات النهائية تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

وقال الهواري في تصريحات  لموقع صدى البلد الإخباري، إن تصوير حدوتة «شياطين المرج» من المقرر أن يبدأ عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى 2026.

وأوضح الهواري أن فريق مسلسل «الحدوتة الكاملة» يواصل في الوقت نفسه تصوير حدوتة «بني مزار»، وسط حالة من الحماس بين صناعه، خاصة أن العمل يعتمد على تقديم مجموعة من الحواديت المختلفة التي تحمل طابعًا اجتماعيًا وتشويقيًا.

حدوتة «شياطين المرج» من تأليف محمد صلاح العزب، بينما تتولى إخراجها مريم أبو عوف، لافتًا إلى أن العمل يحمل العديد من المفاجآت على مستوى الأحداث والشخصيات.

وأكد مجدي الهواري أن المشروع يتم التحضير له بعناية كبيرة من أجل تقديم تجربة مختلفة للجمهور، خاصة أن نوعية الحواديت القصيرة أصبحت تحظى بمتابعة واسعة خلال الفترة الأخيرة، لما تتميز به من إيقاع سريع وأحداث مكثفة.

وأضاف أن «شياطين المرج» ستعتمد على أجواء درامية مشوقة، مع وجود خطوط إنسانية واجتماعية داخل الأحداث، وهو ما يجعلها من الحواديت المنتظر عرضها ضمن سلسلة «الحدوتة الكاملة».

ويترقب الجمهور الإعلان عن أبطال حدوتة «شياطين المرج» خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع اقتراب انطلاق التصوير الرسمي بعد عيد الأضحى، خاصة مع حالة الاهتمام التي تحظى بها أعمال الحواديت القصيرة في الفترة الأخيرة.

مجدي الهواري اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

علي سيف

وفاة الفنان علي سيف

أسعار الذهب

هبوط مفاجئ بأسعار الذهب اليوم وتراجع عيار 21.. ماذا حدث في الصاغة؟

اجازة عيد الاضحى 2026

6 أيام كاملة رسميا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للطلاب والموظفين

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. هبوط سعر الذهب الآن بالأسواق

دنيا فؤاد

بالمستندات.. مفاجآت في الملف الطبي للبلوجر دنيا فؤاد.. ماذا كشفت التقارير في قضية جمع التبرعات؟

ترشيحاتنا

منتخب مصر للناشئين

كأس أمم إفريقيا .. منتخب المغرب للناشئين يهزم مصر 2-1

بيراميدز

محمد رشوان: لاعبو بيراميدز الناشئون يعيشون كابوسا

منتخب مصر

مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027

بالصور

تأثير تغير الفصول على العلاقة الجنسية للرجال.. فوائد غير متوقعة لشرب الماء

العلاقة الجنسية للرجال
العلاقة الجنسية للرجال
العلاقة الجنسية للرجال

ليلى علوي تخطف الأنظار في مهرجان كان السينمائي .. تعدل فتحة الصدر وسعر الإطلالة يثير الجدل

ليلى علوي في مهرجان كان
ليلى علوي في مهرجان كان
ليلى علوي في مهرجان كان

نوع من الزيوت العطرية فعالة في طرد الناموس من منزلك.. يتحول لسلاح ضد الناموس.. دراسة تكشف

زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب
زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب
زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب

ماذا يحدث لجسمم عند تناول الجزر؟.. يعزز المناعة والبشرة وصحة القلب

فوائد الجزر للمناعة وصحة العين
فوائد الجزر للمناعة وصحة العين
فوائد الجزر للمناعة وصحة العين

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد