محصلش نصيب .. نشوى مصطفى عن رغبتها في الحج

شاركت الفنانة نشوى مصطفى، منشورًا عبر حسابها على فيسبوك، مؤكدة رغبتها في أداء فريضة الحج.

وكتبت نشوى مصطفى: “كان نفسى أحج السنة دى، بس محصلش نصيب، يارب أكون لسه من أهل الدنيا وأقدر أحج السنة الجاية ويرزقنى ربنا القبول”.

وكانت قد حرصت الفنانة نشوى مصطفى على الدعاء لزوجها الراحل محمد عماد، بكلمات مؤثرة.

وكتبت نشوى مصطفى، عبر حسابها علي موقع «فيسبوك»: "اللهم ارزق زوجي جنة النعيم، واجعله في الدرجات العلى مع الأنبياء والأولياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً — يا رب ألحقنى به واجعلني معاه بحق جاه حبيبك النبي — يا رب برحمتك وغفرانك وكرمك اجعله ممن قلت فيهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون - فـ والله يا رب كان يخشاك ويخافك وكان قدوته رسولنا الكريم، فـ والله يا رب أكرمني وأحسن عشرتي، وكان كل همه أن يربي أولادنا على طاعتك وخشيتك".