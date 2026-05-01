يا رب كان يخشاك.. نشوى مصطفى ترثى زوجها بكلمات مؤثرة

حرصت الفنانة نشوى مصطفى على الدعاء لزوجها الراحل محمد عماد، بكلمات مؤثرة.

وكتبت نشوى مصطفى، عبر حسابها علي موقع «فيسبوك»: "اللهم ارزق زوجي جنة النعيم، واجعله في الدرجات العلى مع الأنبياء والأولياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً — يا رب ألحقنى به واجعلني معاه بحق جاه حبيبك النبي — يا رب برحمتك وغفرانك وكرمك اجعله ممن قلت فيهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون - فـ والله يا رب كان يخشاك ويخافك وكان قدوته رسولنا الكريم، فـ والله يا رب أكرمني وأحسن عشرتي، وكان كل همه أن يربي أولادنا على طاعتك وخشيتك".

وأضافت نشوى مصطفى: “كان يا ربي رحيماً باراً متصدقاً رقيقاً يخشى حدودك — يا رب بحق هذا الفجر، هذا الوقت الطيب استجب لدعائي له بالرحمة والمغفرة، هو وأبي وكل موتانا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم”.