نشوى مصطفى توجه نصائح مهمة للفتيات لاختيار زوج مناسب

وجهت الفنانة نشوى مصطفى رسالة بها بعض النصائح للبنات في كيفية اختيار الزوج المناسب لهم.

وكتبت نشوى مصطفى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : لما تيجي تتجوزي اختاري راجل متربي فى بيت محترم .. اختاري سند وضهر يعتمد عليه .. اختاري اللى بيخاف من ربنا ويعرف حقوق زوجته وولاده .. اختاري أب لولادك يكونوا فخورين بيه .

كشفت الفنانة نشوى مصطفى، في تصريحات لموقع صدى البلد الإخباري، عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل «حد أقصى»، مؤكدة أنها تجسد خلال الأحداث شخصية طبية، واصفة الدور بأنه مختلف ومميز ويحمل العديد من المفاجآت.



وأعربت نشوى مصطفى عن سعادتها الكبيرة بالعمل ضمن فريق المسلسل، مشيدة بحالة التعاون والالتزام التي تسود كواليس التصوير، ومؤكدة أن العمل يضم نخبة متميزة من النجوم، ما ينعكس إيجابًا على جودة العمل الفني المقدم للجمهور.

وقد وجهت الإعلامية رضوى الشربينى، رسالة إلى الفتيات تنصحهن لكيفية اختيار شريك الحياة، ذلك بعد حالة الجدل التى أثيرت صباح اليوم بعد واقعة فتاة الإسكندرية.

وكتبت رضوى الشربينى عبر حسابها الرسمى على «فيسبوك»: "لما تيجى تختارى واحد تتجوزيه، اختارى واحد يكون راجل معاكى سواء فى الجواز أو ما بعد الطلاق، راجل يفهم يعنى ايه جواز وخلفة ومسؤلية".