فن وثقافة

في ذكراه.. قصة وصية يونس شلبي ومأساة أسرته بعد رحيله

أحمد إبراهيم

تحل اليوم31 مايو ذكرى ميلاد الفنان يونس شلبي الذي ولد في مثل هذا اليوم بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية عام 1941، وتوفي في 12 نوفمبر عام 2007، عن عمر ناهز الـ 66 عاما.

حصل يونس شلبي، على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1969، ولطالما رسم الضحكة على وجوهنا.

معاناة أسرة يونس شلبي

وقبل عدة أشهر، قالت سيدة عبد الحميد، أرملة الفنان الراحل يونس شلبي، إن لديها من الأبناء 4، اثنان منهم متزوجان، ولديها ابنتان غير متزوجتين، يبلغ عمرهما 23 و25 سنة.

وأضافت أرملة يونس شلبي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “أنا بس عندي بنت معاها بكالوريوس تربية إنجليزي ومحتاجة شغل لها بسبب ظروف الحياة وعندها أولاد”.

وأوضحت أن نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي، دائمة التواصل معهم ولا تتركهم مذ وفاة النجم الكوميدي.

وذكرت أن الفنان أشرف زكي يقدم لهم ما في وسعه ولم يتركهم، رغم مسئولياته الكثيرة تجاه الكثير من الأعضاء، وعلقت: «إحنا أحسن من غيرنا والحمد لله، وفي أعضاء في النقابة محتاجين رعاية والنقيب يقدم كل ما في وسعه لنا».

وصية يونس شلبي 

وقد قالت سارة يونس شلبي، ابنة الفنان الراحل يونس شلبي، في ذكرى وفاة والدها، إن شخصية والدها الحقيقية هي ذاتها التي تظهر على الشاشة، فكان يتسم بالمرح، لافتة إلى أنها كانت تبلغ من العمر 13 عاما عندما توفى والدها.

وأضافت "شلبي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "dmc"، وتقدمه الإعلاميتان جاسمين طه زكي ونهى عبد العزيز، اليوم السبت، أن والدها لم يعان العزلة قبل وفاته، متابعة: "مكانش فيه تجاهل من الممثلين، بالعكس كان فيه ناس كتيرة بتسأل عنه".

وأشارت إلى أن العديد من نجوم الوسط الفني كانوا على تواصل معه قبل وفاته، متابعة: "ناس كتيرة أوي كانوا بيكلموه"، لافتة إلى أن والدها وصاها قبل وفاته بالاهتمام بالمذاكرة والتركيز لتحقيق هدفها، وهذه كانت وصيته لأولاده كلهم.

ونوهت إلى أن عمر شقيقها يمتلك موهبة مثل والده الفنان الراحل، إضافة لحفيده، لافتة إلى أن أكثر الأعمال الفنية التي تحبها مسرحية "العيال كبرت".

حياة يونس شلبي

ولد الفنان يونس شلبي فى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية 1941، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1969، ولطالما رسم الضحكة على وجوهنا.

مسيرة يونس شلبي

وبلغ رصيد النجم الكوميدى ما يقرب من 77 فيلما، كان آخرها "أمير الظلام"، والذى شارك فيه مع صديقه الفنان عادل إمام كضيف شرف، كما قدم ما يقرب من 20 عملًا تليفزيونيا، وعشرات المسرحيات.

