الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن سيطرة قواته على قلعة شقيف في جنوب لبنان

أ ش أ

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الأحد/، عن سيطرته على قلعة شقيف الاستراتيجية، في جنوب لبنان، وذلك في إطار توسيعه لهجومه البري ضد حزب الله.

وأوضح الجيش الإسرائيلي - في بيان - أنه شن عملية برية في منطقة مرتفعات شقيف ووادي سلوقي خلال الأيام الماضية، بهدف "تدمير البنية التحتية لحزب الله، وذلك في إطار تعزيز السيطرة العملياتية في جنوب لبنان".

وتابع أن جنوده عبروا منعطف نهر الليطاني بزاوية 90 درجة، قبالة بلدة مطلة الحدودية، وتقدموا نحو القلعة التي تُطل على ضفاف الجليل شمال إسرائيل، ومنطقة النبطية جنوب لبنان.

وأضاف أنه وسّع نطاق ضرباته في مناطق شمال نهر الليطاني، وأن العملية "تتوسع لتشمل مناطق إضافية في الوقت الراهن".

وقبل الهجوم البري، نفّذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات "واسعة النطاق" على بنية حزب الله التحتية في المنطقة، بالإضافة إلى قصف مدفعي وقصف بالدبابات.

تجدر الإشارة إلى أن قلعة الشقيف، أو قلعة شقيف أرنون، هي قلعة تاريخية تقع في لبنان على بُعد نحو كيلومتر واحد من بلدة أرنون. شُيّدت أساساتها في العهد الروماني، ثم أضاف الصليبيون إليها لاحقًا ووسعوا منشآتها.

 وتقوم القلعة على صخرة شاهقة تطل على نهر الليطاني وسهل مرجعيون، وتمتد بإطلالتها لتشرف أيضًا على منطقة النبطية.

