محافظ الوادي الجديد تتدخل سريعًا لنقل ركاب أتوبيس معطل بمنطقة النقب الصحراوية

وجّهت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بتوفير وسائل نقل بديلة للركاب عقب تعطل أحد التابعة لإحدى الشركات بمنطقة النقب الصحراوية، وذلك حرصًا على سلامتهم وتخفيفًا لمعاناتهم وذلك في استجابة سريعة لمناشدة عدد من المواطنين.



الدفع بمكروباصات لنقل الركاب

وقالت المحافظة في بيان لها انه فور ورود البلاغ للمحافظة تم الدفع بعدد (4) سيارات ميكروباص لنقل جميع الركاب واستكمال رحلتهم لمدينة الخارجة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع متابعة الموقف ميدانيًا حتى الانتهاء من نقل الركاب بالكامل.

وتهيب المحافظة بالمواطنين الإبلاغ عن الأعطال في حال عدم استجابة الشركات على أرقام غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وفرع جهاز حماية المستهلك على الأرقام التالية:-

غرفة العمليات ٠١٠٠٩٩٤٥٤٧٧

الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك .