سموتريتش يتوعد لبنان: مقابل كل مسيرة يجب إسقاط 10 مبانٍ في بيروت

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: "أثمان الحرب باهظة، لكنّها ضرورية لأمن إسرائيل ومستقبلها، مؤكّدًا أن "مقابل كلّ طائرة مسيّرة مفخّخة، يجب أن تسقط عشرة مبانٍ في بيروت"، و أكد على أنّه "يجب على إسرائيل تغيير المعادلة".



و أفاد سموتريتش​ "أمن إسرائيل يُعزَّز بالقوّة لا بالاستسلام والانسحابات. لقد وَعدنا سكان الشّمال الشّجعان بأمن طويل الأمد، ونحن نعمل بحزم لتحقيق ذلك"، مشيرًا إلى أنّ "العودة إلى ​قلعة الشقيف​ هي تعبير عن تصحيح أخطاء وطنيّة قديمة ومفاهيم مشوّهة".

و أكد وزير المالية الإسرائيلي "أنّنا هربنا من لبنان وتلقّينا كارثة لبنان الثّانية، وتعاظم "حزب الله" إلى أبعاد هائلة ووحشيّة، الأمر الّذي نُطالب الآن بالقضاء عليه بعمل شاق. لقد هربنا من قطاع غزة، وتلقينا كارثة 7 أكتوبر 2023".

و أشار سموتريتش "اليسار يدعو إلى التراجع والضعف وقد شنّ أبطاله على الإنترنت مؤخّرًا حملةً طائشةً هنا، دعوا فيها إلى الاستسلام لحركة حماس والانسحاب من غزّة، متجاهلين أمن سكان الجنوب. لم نستسلم ولن نستسلم لهذه التنازلات".