الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مجموعة مصر.. دي بروين يرسم هدف بلجيكا في كأس العالم 2026

إسراء أشرف

أطلق النجم البلجيكي كيفين دي بروين تصريحات لافتة بشأن مستقبله مع نابولي، معربًا عن عدم اقتناعه الكامل بالطريقة التي لعب بها الفريق خلال الموسم الماضي، ومشيرًا إلى حاجته لعقد جلسة مع إدارة النادي لمناقشة بعض الأمور الفنية.

وتحدث دي بروين لوسائل الإعلام البلجيكية عن تجربته الأولى مع الفريق الإيطالي، مؤكدًا أن الموسم لم يسر بالشكل الذي كان يتطلع إليه، خاصة في ظل اختلاف الرؤية الفنية بينه وبين المدرب أنطونيو كونتي.

وأوضح قائد منتخب بلجيكا أنه لم يحصل على الفرصة الكافية للعب في مركزه المفضل، مشيرًا إلى أن أسلوب الفريق اعتمد بشكل كبير على التنظيم الدفاعي، وهو ما حدّ من قدرته على تقديم أفضل ما لديه داخل الملعب.

وأضاف أن كرة القدم بالنسبة له لا تقتصر على تحقيق النتائج فقط، بل ترتبط أيضًا بالاستمتاع بالأداء وتقديم كرة هجومية، مؤكدًا أن هذه النقطة ستكون محور نقاش مهم مع مسؤولي نابولي خلال الفترة المقبلة.

ولمّح دي بروين إلى إمكانية مراجعة موقفه من الاستمرار مع النادي إذا لم يحدث توافق حول المشروع الفني، موضحًا أنه انضم إلى نابولي على أساس تقديم كرة هجومية وممتعة، وهو أمر لم يتحقق بالشكل الذي كان يتوقعه.

ورغم الحديث عن مستقبله مع الفريق الإيطالي، شدد اللاعب البلجيكي على أن تركيزه الحالي ينصب بالكامل على منتخب بلاده، الذي يستعد لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وأكد دي بروين ثقته في قدرة المنتخب البلجيكي على الظهور بصورة قوية في البطولة، مشيرًا إلى امتلاك الفريق عناصر مميزة مثل روميلو لوكاكو وجيريمي دوكو، إلى جانب الخبرات التي يمثلها هو والحارس تيبو كورتوا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هدف بلجيكا في المونديال يتمثل في تحقيق الانتصار في كل مباراة والمنافسة بقوة على اللقب، علمًا بأن المنتخب البلجيكي يتواجد في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات مصر وإيران ونيوزيلندا.

ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط فى تناول الكبدة؟

