غيابات العيد .. الصحة: إحالة طبيب الأشعة ومدخل بيانات بمستشفيات القاهرة للتحقيق

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية مفاجئة شملت عدة منشآت صحية بمحافظة القاهرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بالمتابعة الميدانية المستمرة والتأكد من انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

بدأت الجولة بمستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج، حيث تفقد نائب الوزير أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة والأشعة والعيادات الخارجية والمعمل، ووجه بإحالة الطبيب المختص بالأشعة للتحقيق لغيابه عن العمل، كما أمر برفع كفاءة سكن الأطباء وتجهيزه بشكل لائق. واطمأن على حالة عدد من المرضى واستمع إلى ملاحظات ذويهم.

وتوجه الدكتور عمرو قنديل، إلى المركز الطبي العام بالنزهة الجديدة، حيث تابع انتظام سير العمل ووجه بإحالة مدخل بيانات بمكتب الصحة للتحقيق بسبب تغيبه عن العمل.

حالة مرضية في قسم الطوارئ بالمستشفى

شملت الجولة زيارة المركز الطبي الحضري بروض الفرج، ومستشفى روض الفرج العام، حيث لاحظ نائب الوزير، وجود حالة مرضية في قسم الطوارئ بالمستشفى، منذ فترة تجاوزت المعدلات المقبولة ، فوجه الفريق الطبي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء التقييم الطبي واتخاذ القرار العلاجي المناسب ونقل الحالة إلى القسم المختص فورًا.

وتفقد نائب الوزير أقسام الأشعة والمعمل وبنك الدم والعيادات المسائية وقسم الرعاية المركزة، ووجه بضرورة المتابعة الدورية الدقيقة للحالات المرضية، وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى، والاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية. كما أوصى بالاستغلال الأمثل لغرف العمليات لتقليل قوائم الانتظار.

وأكد الدكتور عمرو قنديل في ختام جولته أن مثل هذه الجولات المفاجئة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة في المتابعة المستمرة، ورصد أي قصور ومعالجته فوريًا، بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية وتحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المواطنين.