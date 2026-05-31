اجتماع طارئ في جنوب أفريقيا لبحث أزمة تأشيرات المنتخب للمشاركة في كأس العالم

كشف الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم عن أزمة سفر منتخب البافا بافانا إلى المكسيك إستعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

وحسب بيان رسمي من الاتحاد الجنوب إفريقي فإن بعض لاعب المنتخب يواجهون صعوبات في الحصول على تأشيرات لبعض اللاعبين والمسؤولين، مما حال دون سفر الفريق إلى أمريكا الشمالية صباح اليوم كما كان مُخططًا له.

ويبذل الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم جهودًا حثيثة لضمان وصول الفريق إلى مدينة مكسيكو في أقرب وقت ممكن قبل المباراة الافتتاحية للبطولة العالمية ضد المنتخب المكسيكي المُضيف على ملعب أزتيكا في 11 يونيو 2026.

وأوضح الاتحاد خلال بيانه على التزامه بضمان سير استعدادات الفريق للبطولة على النحو المُخطط له، وفي هذه الأثناء، سيواصل منتخب بافانا بافانا تدريباته في جوهانسبرج حتى موعد السفر.

ويعقد الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم اجتماعًا طارئًا للجنة مساء اليوم الأحد 31 مايو 2026 وسيتم إبلاغ الشعب بآخر المستجدات بعد انتهاء الاجتماع.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بطولة كأس العالم لكرة القدم لهذا العام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.