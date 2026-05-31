ضياء السيد: منتخب مصر سيتأهل مع بلجيكا.. وعبد المنعم لن يكون أساسيًا في كأس العالم

يرى ضياء السيد، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، اختار اللاعبين الأنسب لأسلوبه الفني من أجل خوض منافسات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر برنامج "مودرن سبورتس" على قناة "Modern"، إن حسام حسن اختار اللاعبين الأنسب لتشكيله في كأس العالم، مشيرًا إلى أن الاختيارات جيدة.

وأضاف: "هيثم حسن لاعب جيد، لكن المصالح تختلف، هيثم يتواجد في فريق صغير، وجاء إلى منتخب مصر من أجل تسويق نفسه، لكنني أؤكد أنه لاعب جيد وسيفيد المنتخب".

وواصل: "لا أتوقع أن يبدأ محمد عبد المنعم أساسيًا في كأس العالم. وجوده مهم جدًا مع المنتخب، لكنه لن يكون ضمن التشكيل الأساسي، وأتوقع الاعتماد على حمدي فتحي وياسر إبراهيم في خط الدفاع".

وأردف: "حمزة عبد الكريم معمول حسابه ضمن قائمة منتخب مصر في كأس العالم، وأتوقع مشاركته في أجزاء من المباريات وفقًا لسير النتائج".

واختتم: "مجموعة منتخب مصر في كأس العالم جيدة من حيث ترتيب المباريات، نحن أفضل من إيران ونيوزيلندا، وأتوقع تأهلنا برفقة بلجيكا، كأس العالم بطولة تمنح الجميع الفرصة، لكنني أتوقع صعود منتخب مصر إلى الدور التالي بأريحية".