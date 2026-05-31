قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضياء السيد: منتخب مصر سيتأهل مع بلجيكا.. وعبد المنعم لن يكون أساسيًا في كأس العالم
ترامب: كنت عازمًا على ضرب إيران ثم تراجعت.. ويجب ألا يحصلوا على النووي
تجديد حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
موعد مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026
أستاذ أمراض صدرية يبعث برسالة طمأنة: إيبولا تحت السيطرة عالميًا ولا ينتشر بنفس سرعة كورونا
عقد امتحان البرمجة العملي “الفرصة الثانية”لأولى ثانوي ..الثلاثاء والإربعاء
ثابت منذ قبل إجازة البنوك .. سعر الدولار اليوم
محمود البنا يكشف عن الثنائي الأفضل تحكيميًا هذا الموسم في الدوري
تامر حسني بعد نجاح حفله الأخير: فخور إني قدمت نقلة نوعية جديدة
أحيل للمرشد الإيراني.. نيويورك تايمز: ترامب شدّد شروط الإطار المحتمل لـ «اتفاق» مع إيران
«عايزة أغنية من ألحانك» .. مي فاروق ترد على استغاثة نادر نور
هل ترديد أذكار الصباح بعد خروج وقتها يضيع ثوابها؟.. أمين الفتوى يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضياء السيد: منتخب مصر سيتأهل مع بلجيكا.. وعبد المنعم لن يكون أساسيًا في كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
علا محمد

يرى ضياء السيد، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، اختار اللاعبين الأنسب لأسلوبه الفني من أجل خوض منافسات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر برنامج "مودرن سبورتس" على قناة "Modern"، إن حسام حسن اختار اللاعبين الأنسب لتشكيله في كأس العالم، مشيرًا إلى أن الاختيارات جيدة.

وأضاف: "هيثم حسن لاعب جيد، لكن المصالح تختلف، هيثم يتواجد في فريق صغير، وجاء إلى منتخب مصر من أجل تسويق نفسه، لكنني أؤكد أنه لاعب جيد وسيفيد المنتخب".

وواصل: "لا أتوقع أن يبدأ محمد عبد المنعم أساسيًا في كأس العالم. وجوده مهم جدًا مع المنتخب، لكنه لن يكون ضمن التشكيل الأساسي، وأتوقع الاعتماد على حمدي فتحي وياسر إبراهيم في خط الدفاع".

وأردف: "حمزة عبد الكريم معمول حسابه ضمن قائمة منتخب مصر في كأس العالم، وأتوقع مشاركته في أجزاء من المباريات وفقًا لسير النتائج".

واختتم: "مجموعة منتخب مصر في كأس العالم جيدة من حيث ترتيب المباريات، نحن أفضل من إيران ونيوزيلندا، وأتوقع تأهلنا برفقة بلجيكا، كأس العالم بطولة تمنح الجميع الفرصة، لكنني أتوقع صعود منتخب مصر إلى الدور التالي بأريحية".

ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب مصر لمنتخب مصر حسام حسن المدير الفني للفراعنة كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الداخلية تكشف حقيقة فيديو الشخص المتداول بالبحيرة: يعاني من مرض نفسي وتم إيداعه مصحة للعلاج

«الداخلية» تلقي القبض على صاحب الفيديو المثير للجدل بالبحيرة .. ووالدته تكشف مفاجأة

الاب والطفل

طليقته حرمته من ابنه في العيد.. أب يتسلق سلما خشبيا لرؤية طفله من الشباك| صور

تفاصيل واقعة وفاة الصغير ضحية الفول السوداني:الأسرة تأخرت 15 ساعة

الأسرة تأخرت 15 ساعة.. تفاصيل واقعة وفاة الصغير ضحية الفول السوداني

الزمالك

تحركات عاجلة في الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد.. تفاصيل

الطالب بولا عماد

بابا راجل طيب وجدع.. ساعدوني أجيب حقه | استغاثة مؤثرة من طالب بعد فصل والده من عمله

ييس توروب

خاص- الأهلي يقدم عرضا جديدا لتوروب لفسخ التعاقد وديا قبل نهاية يونيو

الأجور

بعد شهر .. تفاصيل جديدة في إقرار الحد الأدنى للأجور

محمد صلاح

فرج عامر: محمد صلاح قد يراجع قرار الرحيل عن ليفربول بعد إقالة أرني سلوت

ترشيحاتنا

ابو ريده

أبو ريدة يودع بعثة منتخب مصر قبل السفر لخوض منافسات كأس العالم

جوليان ألفاريز

أتلتيكو مدريد يتهم برشلونة بممارسة ضغوط في قضية جوليان ألفاريز

المهاجم البرازيلي ريتشارليسون

توتنهام يسعى لضم مهاجم جديد هذا الصيف وسط اقتراب رحيل ريتشارليسون

بالصور

فستان كاجوال .. بوسي تخطف الأنظار بإطلالة مدهشة

بوسي
بوسي
بوسي

إطلالة كاجوال .. روجينا تخطف الأنظار بظهور أنثوي مبهر

روجينا
روجينا
روجينا

هيفاء وهبي تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد