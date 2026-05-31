منتخب مصر للناشئين يُواصل الاستعدادات لمُواجهة المغرب على برونزية أمم أفريقيا

رباب الهواري

يُواصل منتخب مصر لكرة القدم تحت 17 عامًا استعداداته المكثفة لخوض مواجهة قوية أمام منتخب المغرب، في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة، وذلك بعد انتهاء مشواره في الدور نصف النهائي.

مواجهة مرتقبة أمام المغرب

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر للناشئين مع نظيره المغربي مساء غد الاثنين الأول من يونيو المقبل، في مواجهة تقام على ملعب أكاديمية محمد السادس بمدينة سلا، حيث يسعى الفراعنة الصغار لإنهاء البطولة بصورة إيجابية وحصد المركز الثالث بعد الأداء المميز الذي قدمه الفريق طوال المنافسات.

تدريبات قوية وتركيز فني

وخاض لاعبو المنتخب الوطني تدريبات قوية خلال الأيام الماضية تحت قيادة المدير الفني حسين عبداللطيف، حيث ركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية والبدنية، بالإضافة إلى معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال مباراة الدور نصف النهائي، من أجل الظهور بأفضل مستوى أمام المنتخب المغربي.

كما حرص الجهاز الفني على رفع معدلات التركيز لدى اللاعبين وتجهيزهم نفسيًا للمواجهة المرتقبة، خاصة أن المباراة تمثل فرصة مهمة للتتويج بالميدالية البرونزية وإضافة إنجاز جديد للكرة المصرية على مستوى الناشئين.

دعم وتحفيز من بعثة المنتخب

وفي إطار الدعم المعنوي للفريق، عقد الدكتور وليد درويش، رئيس بعثة المنتخب والمشرف على الفريق، جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني، أكد خلالها ثقته الكاملة في قدراتهم، مشيدًا بالمستوى الذي قدموه طوال البطولة.

وشدد على أهمية مواصلة القتال داخل الملعب من أجل إنهاء البطولة على منصة التتويج، مؤكدًا أن الفريق نجح بالفعل في تحقيق أحد أهدافه الرئيسية بالتأهل إلى كأس العالم.

وكان منتخب مصر تحت 17 عامًا قد ضمن مشاركته في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، بعدما نجح في حجز بطاقة التأهل خلال البطولة القارية. وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر وبنما واليونان، في مجموعة ينتظر أن تشهد منافسة قوية على بطاقات التأهل للدور التالي

بالصور

