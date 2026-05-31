عراقجي: واشنطن تنشر الأكاذيب.. ونحن من أسقطنا المقاتلة إف-35

قالت بعثة إيران بالأمم المتحدة إن واشنطن أساءت من جديد استخدام مجلس الأمن لنشر أكاذيب ضدنا وضد برنامجنا النووي السلمي.

أضافت بعثة إيران بالأمم المتحدة: أمريكا تواصل انتهاك القانون الدولي من خلال فرض حصار بحري غير قانوني ضدنا.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه بعد أشهر من بدء الحرب، أقر الكونجرس الأمريكي بفقدان عشرات الطائرات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

وذكرعراقجي: قواتنا المسلحة هي التي أسقطت طائرة أمريكية من طراز إف-35 التي طالما أُشيد بها.

وقبلها ذكر وزير خارجية إيران عباس عراقجي أنه ناقش مع نظيره العماني الوضع في مضيق هرمز وإدارته في إطار القانون الدولي.

أكد “عراقجي” أن بلاده ترحب بالمشاورات مع جميع الدول المجاورة.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن وزير الخارجية الإيراني، قال في معرض شرحه للمكالمة الهاتفية مع نظيره العماني: ناقشنا مضيق هرمز وإدارته المستقبلية في إطار المسؤوليات السيادية والقانون الدولي.

وأضاف: في مكالمة بناءة للغاية مع وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أعربتُ عن تضامن إيران مع سلطنة عمان ضد أي تهديد.

