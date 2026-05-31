أخبار العالم

عملية واسعة بمرتفعات الشقيف.. والجيش الإسرائيلي: قواتنا في محيط النبطية

محمد على


صرح متحدث باسم جيش  الاحتلال الإسرائيلي أن قواتهم بدأت عملية واسعة في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي في جنوب لبنان، فيما شن غارات كبيرة على البلدات، ذاكرًا أن قواته في محيط النبطية إحدى مراكز القوة الرئيسية لحزب الله.

ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن العملية تهدف لتدمير بنى تحتية عسكرية وتصفية مسلحين لرفع التهديد عن بلدات الشمال.

وأردف المتحدث أن العملية بدأت قبل أيام حيث شرعت قوات برية كبيرة في توسيع خط الدفاع الأمامي، مشيرًا إلى أن عملياته العسكرية في جنوب لبنان تتوسع لمناطق إضافية.

 الجيش الإسرائيلي: قواتنا في محيط النبطية إحدى مراكز القوة الرئيسية لحزب الله

 

وتابع  الجيش الإسرائيلي: قواتنا في محيط النبطية إحدى مراكز القوة الرئيسية لحزب الله ومستعدة لتوسيع الهجوم وفق الحاجة.

عاجل | الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذار مبكر تحسبا لإطلاق صواريخ من #لبنان باتجاه بلدات في شمال إسرائيل

وذكر  الجيش الإسرائيلي: على السكان الدخول إلى الملاجئ عند سماع صفارات الإنذار.

وشن الاحتلال غارة ثانية على محيط بلدة دبين في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان.

كما حدث قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة كفررمان ومنطقة كفرجوز في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

وذكر حزب الله أنه دمر دبابة ميركافا ثانية خلال الاشتباك مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم لمحيط ساحةحداثا جنوبي لبنان.

