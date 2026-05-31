موعد مباراة مصر والبرازيل استعدادًا لكأس العالم 2026

محمد سمير

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض أقوى تجاربه الودية قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، عندما يواجه منتخب البرازيل في مباراة مرتقبة ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة حسام حسن للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل خوض غمار البطولة العالمية.

وتحمل مواجهة البرازيل أهمية خاصة للجهاز الفني واللاعبين، باعتبارها البروفة الأخيرة للفراعنة قبل انطلاق مشوارهم في المونديال، حيث يسعى حسام حسن للاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية لجميع اللاعبين، وتجربة بعض الجوانب التكتيكية قبل المواجهة الرسمية الأولى في البطولة.

موعد مباراة مصر والبرازيل

ومن المقرر أن تقام المباراة الودية بين منتخب مصر ونظيره البرازيلي في الواحدة صباح يوم الأحد 7 يونيو المقبل بتوقيت القاهرة، على الأراضي الأمريكية، وتحديدًا في ولاية أوهايو، ضمن المعسكر المغلق الذي يخوضه المنتخب الوطني استعدادًا لكأس العالم.

وتأتي هذه المواجهة بعد أيام قليلة من فوز منتخب مصر على روسيا بهدف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي، والتي توج خلالها الفراعنة بكأس العاصمة الجديدة، في إطار سلسلة المباريات التحضيرية للمونديال.

ويأمل الجهاز الفني للمنتخب الوطني في الاستفادة القصوى من مواجهة البرازيل، خاصة أنها ستكون أمام أحد أقوى منتخبات العالم وأكثرها تتويجًا بكأس العالم، وهو ما يمنح اللاعبين فرصة مهمة للاحتكاك بمستوى عالمي قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

كما تمثل المباراة فرصة أخيرة أمام بعض اللاعبين لإثبات أحقيتهم بالمشاركة الأساسية خلال مباريات البطولة، في ظل المنافسة القوية داخل صفوف المنتخب بعد إعلان القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

وكانت قرعة كأس العالم 2026 قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في نسخة تاريخية من البطولة تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى.

ويطمح الفراعنة إلى تحقيق ظهور قوي خلال البطولة العالمية وتجاوز دور المجموعات، مستفيدين من حالة الاستقرار الفني التي يعيشها المنتخب، إلى جانب وجود مجموعة من العناصر المميزة يتقدمها محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور.

وتترقب الجماهير المصرية مواجهة البرازيل باعتبارها الاختبار الحقيقي والأخير قبل انطلاق الحلم المونديالي، في ظل الآمال الكبيرة المعلقة على الجيل الحالي لتحقيق مشاركة تليق بتاريخ الكرة المصرية على الساحة العالمية.

