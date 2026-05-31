للمرة الرابعة.. الإمارات ترفع أسعار البنزين لشهر يونيو 2026

رفعت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات، أسعار البنزين لشهر يونيو 2026، للمرة الرابعة على التوالي، بزيادة تراوحت بين 28 و29 فلساً للتر، فيما خفضت سعر الديزل بمقدار 36 فلساً للتر.

وارتفع سعر لتر بنزين "سوبر 98" إلى 3.95 دراهم خلال يونيو، مقارنةً مع 3.66 دراهم في مايو.

كما زاد سعر بنزين "خصوصي 95" إلى 3.83 دراهم للتر، مقابل 3.55 دراهم في مايو، فيما ارتفع سعر بنزين "إي بلس 91" إلى 3.76 دراهم للتر، مقارنةً مع 3.48 دراهم في الشهر السابق.

في المقابل، خُفض سعر الديزل إلى 4.33 دراهم للتر خلال يونيو، مقابل 4.69 دراهم للتر في مايو.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026، على أن تشمل التسعيرة ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%.