الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قرار عاجل بسحب 4 مستحضرات طبية شهيرة من الأسواق .. تعرّف عليها

​في خطوة حاسمة لتعزيز الرقابة على سوق الدواء وحماية صحة المواطنين، أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرات عاجلة ومنشورات رسمية تقضي بسحب ووقف تداول ومنع بيع عدد من المستحضرات الطبية والأدوية الشهيرة المتداولة في الصيدليات والأسواق المصرية. 

وجاء هذا القرار الصارم بعد أن أثبتت التحاليل المختبرية والفحوصات الدورية عدم مطابقة هذه الأدوية للمواصفات القياسية والطبية المعتمدة، أو رصد تشغيلات مجهولة المصدر قد تشكل خطراً على سلامة المرضى.

​تفاصيل الأدوية المحظورة ودواعي استعمالها

و​شملت قائمة الأدوية التي تقرر سحبها فوراً من الأسواق أربعة مستحضرات حيوية يعتمد عليها قطاع عريض من المرضى بشكل يومي، وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

شراب "بامبيديل" (Bambedil): وهو من الأدوية الموسعة للشعب الهوائية والتي تُستخدم بشكل واسع في علاج أزمات الربو الحاد، ومشاكل الجهاز التنفسي، وضيق التنفس خاصة لدى الأطفال.

المضاد الحيوي "فلوموكس" (Flumox): أحد أشهر المضادات الحيوية واسعة المجال في السوق المصري، والذي يُوصف لعلاج طيف واسع من الالتهابات البكتيرية، بما في ذلك التهابات الجهاز التنفسي والمسالك البولية والجلد.

​"جيردوستوب إيزوميبرازول" (Gerdostop Esomeprazole): العقار المخصص لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة، وارتجاع المريء، وتقليل إفراز الأحماض المعوية لحماية جدار المعدة.

​دواء "مايكروسيرك" (Microserk): المستحضر الشهير الذي يُوصف لمرضى اضطرابات الأذن الداخلية، والذين يعانون من الدوار الدهليزي، وطنين الأذن، وعدم الاتزان (مثل مرضى مينير).

​أسباب السحب وآليات التنفيذ

​وأوضحت هيئة الدواء أن قرار السحب جاء بناءً على تقارير المعامل المركزية التابعة لهيئة الدواء، والتي كشفت عن وجود عيوب في الجودة أو عدم مطابقة للمواصفات الفيزيائية والكيميائية لبعض التشغيلات (Batches)، بالإضافة إلى رصد عبوات مقلدة ومجهولة المصدر للمستحضرات ذاتها يتم تداولها في بعض الأماكن غير المرخصة.

​وطالبت الهيئة الصيدليات والمستشفيات بضرورة تجميد الأرصدة الموجودة من التشغيلات المخالفة لهذه الأدوية، وإرجاعها إلى الشركات المنتجة أو الموزعة، مع ضرورة إبلاغ الهيئة فوراً في حال ضبط أي عبوات مشبوهة أو غير مطابقة للمواصفات الطبيعية.”

​تحركات رقابية مكثفة لحماية المستهلك

​وتأتي هذه التوجيهات الرسمية ضمن الاستراتيجية المستمرة لوزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية لضبط سوق الدواء المحلي، وتشديد الرقابة على خطوط الإنتاج وسلاسل التوريد. 

وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون مع أي مخالفات تهدّد الأمن الصحي للمواطن، مشيرة إلى تكثيف الحملات التفتيشية الصيدلية على مدار الساعة لضمان خلو الأسواق تماماً من هذه العبوات المخالفة.

​كما وجّهت الجهات الطبية نصائح عاجلة للمواطنين بضرورة مراجعة الأدوية الموجودة في منازلهم، واستشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي لتحديد البدائل الآمنة والمتاحة في الأسواق لتفادي انقطاع العلاج، مع التأكيد على أهمية شراء الأدوية من الصيدليات المرخصة والموثوقة فقط والابتعاد عن منافذ البيع العشوائية أو التطبيقات غير الرسمية على الإنترنت.

محافظ البحيرة
