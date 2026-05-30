الفرصة الأخيرة| حدائق بأسعار رمزية مع قرب انتهاء إجازة عيد الأضحى

مع قرب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، يزداد اهتمام المواطنين بالبحث عن أفضل أماكن الخروج والتنزه لقضاء أوقات ممتعة مع الأسرة والأصدقاء، خاصة في الحدائق العامة والمتنزهات التي تُعد من أبرز الوجهات الترفيهية خلال العيد، وتكون مناسبة للأطفال والكبار، كما تشهد الحدائق في القاهرة والمحافظات إقبالًا كبيرًا من الزوار الراغبين في الاستمتاع بالأجواء المفتوحة والهواء النقي، إلى جانب المشاركة في الأنشطة الترفيهية والاحتفالات التي تُقام بهذه المناسبة.

حدائق ومتنزهات بأسعار رمزية

هناك عدد من الأماكن التي تصلح للخروج والفسح في الحدائق خلال إجازة عيد الأضحى بأسعار رمزية، منها:

حديقة الأسماك بالزمالك

لا يتجاوز سعر تذكرة حديقة الأسماك بالزمالك 5 جنيهات، ويسمح الدخول بالطعام.

وتعد أقرب وسيلة مواصلات إليها محطة مترو صفاء حجازي، وتغلق أبوابها بدءا من الساعة 5 عصرا.

حديقة سكة الوايلي

تقع الحديقة بميدان حدائق القبة، وسعر التذكرة 5 جنيهات، ويسمح بدخول الطعام وأقرب محطة مترو للوصول إليها كوبري القبة.

منتزه عابدين

يسمح فيه بدخول الطعام، وأقرب محطة مترو للوصول إليه محطة مترو محمد نجيب.

حديقة النافورة

توجد في ميدان روكسي وبها العديد من كافيهات ويسمح بدخول الطعام، وتعد أقرب محطة مترو للوصول إليها سرايا القبة، ثم ميكروباص روكسي.

حديقة أغاخان

توجد الحديقة بمنطقة المظلات وسعر التذكرة 10 جنيهات ويسمح الدخول بالطعام، وتعد أقرب محطة مترو للوصول إليها هي المظلات.

الحديقة الثقافية للأطفال

توجد الحديقة الثقافية في حي السيدة زينب ودخولها مجاني طوال أيام العيد، ويوجد بها العديد من الأنشطة للأطفال والتي تشمل الرسم والفنون وعروض الأراجوز والموسيقى، وفقرات استعراضية.

وفي المساء تعرض بها مسرحية «سجين الهاء والواو» من الساعة 8 لـ9 مساء، مجانا بمشاركة مجموعة مميزة من الفنانين، كما يوجد بها «كيدز إريا» بأسعار رمزية، ويمكن الوصول إليها من خلال محطة مترو سعد زغلول بالقرب من مستشفى الحوض المرصود.

حديقة نيل المعادي

توجد فى طرة، ويبلغ سعر التذكرة 10 جنيهات، ويسمح بدخول الطعام، وأقرب محطة مترو للوصول إليها محطة كوتسيكا.

الحديقة اليابانية

وتوجد الحديقة فى حلوان، وسعر التذكرة 10 جنيهات، وتعد محطة مترو حلوان أقرب طريق للوصول إليها.

الحديقة الدولية

توجد بمدينة نصر، وسعر التذكرة 20 جنيها، ويسمح بدخول الطعام، وأقرب محطة مترو للوصول إليها أرض المعارض، ثم استقلال ميكروباص لمحطة عباس العقاد.