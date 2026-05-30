رابع أيام العيد.. حديقة الأسرة بالغردقة تستقبل الزائرين وتوجيهات برفع كفاءة الخدمات

أجرى اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر والمشرف على مدينة الغردقة، جولة ميدانية داخل حديقة الأسرة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر بمتابعة المرافق الترفيهية والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزوار.

وخلال الجولة، تابع السكرتير العام المساعد معدلات الإقبال على الحديقة ومستوى الخدمات المقدمة للأسر والأطفال، موجهًا بسرعة تنفيذ عدد من الإجراءات لتحسين مستوى الخدمة وتوفير أجواء آمنة ومريحة لمرتادي الحديقة.

وشدد اللواء ضياء الدين على ضرورة زيادة أعداد أفراد الأمن، خاصة في منطقة الألعاب، لضمان سلامة الأطفال والزوار والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة قد تحدث خلال فترات الذروة.

كما وجه بزيادة عدد الكراسي الموزعة بمختلف أرجاء الحديقة، بما يتيح مزيدًا من الراحة للعائلات والزائرين الذين يتوافدون على الحديقة خلال أيام العيد.

وأكد أهمية تخصيص عاملين مستقلين لخدمة دورات المياه الخاصة بالرجال والسيدات، بما يضمن الحفاظ على مستوى النظافة والانضباط وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وفي إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للحديقة، أصدر السكرتير العام المساعد توجيهات بزيادة عدد عمال النظافة، مع تفريغ صناديق القمامة بشكل دوري ومستمر، للحفاظ على البيئة النظيفة والمظهر الجمالي للمكان.

واختتم اللواء ضياء الدين عبد الحميد جولته بتقديم التهنئة للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لهم قضاء أوقات سعيدة وآمنة داخل المتنزهات والمرافق العامة بمدينة الغردقة.

وتأتي هذه الجولات الميدانية ضمن خطة محافظة البحر الأحمر لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال عطلة العيد، والعمل على توفير بيئة ترفيهية مناسبة تليق بأهالي وزوار مدينة الغردقة.