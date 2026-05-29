نينتندو تفجر مفاجأة وتعلن وصول "Call of Duty: Modern Warfare 4" إلى منصة "Switch 2"

احمد الشريف

أعلنت شركة "نينتندو" (Nintendo) العالمية عبر موقعها الرسمي عن حدث بارز ينتظره ملايين اللاعبين، مؤكدة وصول لعبة القتال الشهيرة "Call of Duty: Modern Warfare 4" إلى منصتها القادمة "Nintendo Switch 2" في شهر أكتوبر المقبل.

وأوضحت الشركة اليابانية أن هذا الطرح يمثل بداية حقبة جديدة من التعاون المشترك مع قطاع الألعاب لشركة مايكروسوفت، لتوفير أضخم سلاسل ألعاب التصويب الحربية لجمهور المنصات المحمولة لعام 2026.

تكامل عتادي خارق لتشغيل اللعبة بأداء سينمائي

تستهدف نينتندو من خلال هذه الخطوة الجريئة إثبات القدرات العتادية المرعبة لمنصتها الجديدة الجيل الثاني "سويتش 2" وقدرتها على مجاراة منصات الألعاب المنزلية المنافسة.

وتؤكد البيانات التقنية المنشورة أن اللعبة ستعمل بمعمارية هندسية محسنة تستغل قدرات المعالجة الرسومية المطورة من شركة نفيديا، مما يتيح تشغيل معارك "مودرن وارفير 4" المعقدة بمعدل إطارات ثابت وسلس، مع تفعيل تقنيات الترقية الصورية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

دعم برمي كامل لخرائط اللعب الجماعي المشترك

تمنح الهيكلية البرمجية المحدثة للعبة على منصة "Switch 2" توافقاً مطلقاً مع ميزة اللعب المشترك (Cross-Play) بين مختلف المنصات.

 وحرص مطورو اللعبة على دمج أنظمة الشبكات اللحظية فائقة السرعة، مما يسمح لمالكي جهاز نينتندو بالانضمام فورياً إلى خوادم الحروب العالمية ومنافسة لاعبي الحواسب الشخصية والمنصات الأخرى، فضلاً عن تهيئة واجهات التحكم وعناصر اللمس الذكية لتلائم نمط اللعب المحمول أثناء التنقل.

انتعاش قياسي لسوق الألعاب الإلكترونية في مصر

تفتح هذه المفاجأة المدوية آفاقاً ترفيهية وتنافسية كبرى لقطاع عريض من الشباب ومحترفي الرياضات الإلكترونية في الأسواق المصرية والعربية.

وتوقع خبراء قطاع الألعاب لعام 2026 أن يساهم التوافر الرسمي للعبة "كول أوف ديوتي" على جهاز محمول قوي في قفزة قياسية بمبيعات منصة نينتندو محلياً، لاسيما مع توفير حزم محتويات حصرية، ودعم كامل لتقنيات الصوت المحيطي وتنزيل التحديثات الموسمية السريعة للخرائط.

يبرهن إطلاق "Call of Duty: Modern Warfare 4" على منصة "نينتندو سويتش 2" على أن خريطة صناعة الألعاب العالمية تعيد تشكيل قواعدها وصياغة تحالفاتها الرقمية.

ومع بدء العد التنازلي لإطلاق التحديث الرسمي في أكتوبر المقبل، يبدو أن عشاق الحروب الاستراتيجية على موعد مع تجربة قتالية استثنائية تمحو الحدود التقليدية بين الأجهزة الثابتة والمحمولة، وترفع كفاءة الترفيه الرقمي عالمياً.

حظك اليوم السبت 30 مايو 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

