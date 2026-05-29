بدء إصلاح خط طرد مياه الصرف الصحي بميدان الأحمدي بسمالوط .. صور

شهدت مدينة سمالوط شمال المنيا انفجارًا مفاجئًا في خط طرد مياه الصرف الصحي بمنطقة ميدان الأحمدي بحي شمال المدينة ، مما أدى إلى تكدس المياة بالمنطقة حتي مسجد أبو رجب.

ووجه الغرياني رئيس حى شمال المدينة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة اصلاح الخط.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط وشركة مياه سمالوط بالدفع بعدد من بعد من سيارات الكسح لسحب المياه الناتجة عن الانفجار المفاجئ بالمنطقة ، كما تم توفير القطع اللازمة للإصلاح وتواجد مسؤولي الشركة .

واوضح رئيس الوحدة المحلية، انه تم البدء في الحفر للوصول إلى موقع الانفجار بخط الطرد وسرعة اصلاحه لضمان عودة الخدمة بأقرب وقت ممكن إلى المناطق المتأثرة .