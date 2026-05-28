احتفالًا بالعيد.. ثقافة المنيا تنظم برنامجا فنيا وترفيهيا للمواطنين

تنظم مديرية الثقافة بالمنيا برنامجًا فنيًا وثقافيًا متنوعًا احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وذلك بعدد من المواقع الثقافية والأندية الرياضية بالمحافظة، بهدف إدخال البهجة على المواطنين وتقديم أنشطة فنية وترفيهية تناسب مختلف الأعمار.

وأوضحت رحاب توفيق مدير عام فرع ثقافة أن البرنامج يتضمن عروضًا فنية لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية، إلى جانب ورش رسم وتلوين للأطفال والرسم على الوجه، مشيرة إلى أن الفعاليات تبدأ اليوم الخميس الموافق 28 مايو 2026 وتستمر خلال أيام العيد.

وأضافت أن البرنامج يشمل عرضًا لفرقة كورال أطفال المنيا وورشًا فنية بنادي المنيا الرياضي بالمنيا الجديدة، كما تقدم فرقة ملوي للفنون الشعبية عرضًا فنيًا بنادي ملوي الرياضي، بالإضافة إلى عروض لفرقة المنيا للموسيقى العربية وفرقة المنيا للفنون الشعبية بالنادي الرياضي بمدينة المنيا.

وأكدت مدير فرع الثقافة أن تلك الفعاليات تأتي في إطار حرص الدولة على نشر الثقافة والفنون وإتاحة الأنشطة الإبداعية للمواطنين بالمجان خلال المناسبات والأعياد، بما يسهم في تعزيز الوعي الثقافي وإضفاء أجواء من الفرحة والاحتفال بين أبناء المحافظة.

