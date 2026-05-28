محافظ بورسعيد : حملة مكثفة لرفع الكلاب من محيط الشاطئ والكورنيش

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، مستوى الخدمات المقدمة بشاطئ بورسعيد والكورنيش، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك والحرص على توفير أجواء آمنة ومناسبة للمواطنين والزائرين.

رافقه خلالها اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب ،والاستاذة انجي موسي مدير السياحة والمصيف بالمحافظة.

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد انتظام الخدمات المقدمة علي الشاطئ والكورنيش، موجها بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بصورة مستمرة للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة مع استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم.

محافظ بورسعيد يوجه بالإسراع في أعمال تطوير “حديقة الشاطئ” لخدمة المواطنين والزائرين

ووجه المحافظ مديرية الطب البيطري بتنفيذ حملة مكثفة لرفع الكلاب من محيط الشاطئ والكورنيش، للحفاظ على سلامة المواطنين ورواد المنطقة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أهمية استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الخدمية خلال إجازة العيد، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

كما وجه المحافظ كذلك بالإسراع في أعمال تطوير “حديقة الشاطئ”، بما يساهم في تحسين الشكل الحضاري للمنطقة وتوفير متنفس ترفيهي مناسب لأهالي بورسعيد وزائريها وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الواجهة البحرية والارتقاء بالمناطق السياحية والترفيهيه.