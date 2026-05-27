‏سكرتير عام بورسعيد يتابع ميدانيا انتظام الأوضاع على الكورنيش

قاد اللواء عمرو فكري، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، اليوم، جولة ميدانية موسعة بطول كورنيش بورسعيد وذلك لمتابعة انتظام الأوضاع والتأكد من جاهزية كافة الأجهزة التنفيذية والخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين خلال عيد الأضحى المبارك.

متابعة انتشار فرق الإنقاذ والطوارئ على الشاطئ لضمان سلامة المواطنين

رافقه خلالها المهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب، والأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ.

وخلال الجولة، تابع سكرتير عام بورسعيد انتشار فرق شركة الإنقاذ والطوارئ على الشاطئ والتأكد من تمركز المعدات وفرق الإنقاذ بالشكل المناسب على امتداد الشاطئ بما يضمن سرعة التعامل مع أي حالات طارئة والحفاظ على سلامة المواطنين.

كما اطمأن على تواجد المنقذين بأبراج المراقبة المنتشرة على الشاطئ والتأكد من جاهزيتهم الكاملة للتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة وذلك في إطار خطة المحافظة لتأمين رواد الشاطئ وتوفير أجواء آمنة للمصطافين.

وشدد السكرتير العام على استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية مع المتابعة المستمرة لحالة الشاطئ ومستوى النظافة وانتظام الخدمات، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين خلال إجازة العيد.