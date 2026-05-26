بورسعيد تواصل "تحركات الانضباط".. حملات مكبرة لرفع الإشغالات وتجهيز ساحات العيد

شهدت جميع أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد تحركات ميدانية حاسمة للأجهزة التنفيذية، تركزت على رفع الإشغالات والتعديات، ورفع مخلفات البناء، وتجهيز ساحات الصلاة، وتجميل الميادين، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف العمل الميداني المستمر، وفرض الانضباط بالشوارع والميادين، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، والارتقاء بمنظومة النظافة العامة والجمالية استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لضمان توفير بيئة حضارية وآمنة تليق بمكانة المحافظة.

تكثيف حملات الانضباط والانتهاء من تطوير “ميدان النافورة”

وأكدت سمر الموافي، رئيسة مدينة بورفؤاد، استمرار الحملات الميدانية لرفع الإشغالات ومنع عودة الأسواق العشوائية، مع إنشاء نقاط تمركز ثابتة لضمان الانضباط الدائم.

كما أعلنت الانتهاء من تطوير ميدان "النافورة" بمدخل المدينة الشمالي، الذي شمل أعمال تشطيبات وتجميل وإنارة ديكورية، تزامناً مع احتفالات مئوية المدينة.

إخلاء عقار آيل للسقوط وحملة انضباط بميدان الشهداء

من جانبه قاد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس حي شرق بورسعيد، حملة ميدانية مكثفة بميدان الشهداء (المسلة) للتأكد من خلوه من أي إشغالات، بالتزامن مع تنفيذ قرار إخلاء إداري للعقار رقم 6 بشارعي "ممفيس وحافظ إبراهيم" حفاظاً على سلامة المواطنين، مؤكداً استمرار الحملات لفرض هيبة القانون.

جولات ميدانية للكورنيش بحي العرب استعداداً لعيد الأضحى

وفي جولة ميدانية موسعة للواء عمر فكري، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة شيماء جودة، رئيسة حي العرب، تم متابعة رفع الإشغالات على امتداد الكورنيش والشوارع الحيوية، مع تكثيف أعمال النظافة لضمان جاهزية الممشى السياحي لاستقبال أهالي بورسعيد وزوارها خلال العيد.

الاستجابة لشكاوى المواطنين وتجميل الممشى السياحي بحي المناخ

وتابعت المحاسبة شيماء العزبي، رئيسة حي المناخ، ميدانياً أعمال جهاز الإنقاذ والطوارئ لرفع أكوام "الرتش" بشارعي أسوان والصباح استجابة لمطالب الأهالي. كما واصل الحي أعمال غسيل وتجميل "الكورنيش" بالمعدات والمياه لضمان ظهوره في أبهى صورة.

حملة لإزالة بؤر الخردة والفرزة استجابة لأهالي حي الزهور

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، قاد المحاسب أحمد زغلف، رئيس حي الزهور، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق أزالت أماكن لتجميع الخردة والفرزة بمنطقة "علي بن أبي طالب" التي كانت تسبب إزعاجاً للسكان، مؤكداً سرعة الاستجابة لكافة الشكاوى لتحسين البيئة المعيشية.

حي الضواحي.. الضرب بيد من حديد لضبط الشارع

من جانبه قاد فوزي الوالي، رئيس حي الضواحي، حملة موسعة بشارع 23 ديسمبر، أسفرت عن إزالة فروشات مخالفة، أكشاك، وعربات يد، مؤكداً استمرار الحملات اليومية وتوقيع غرامات رادعة ضد المخالفين لحرم الطريق العام، وإعادة المظهر الحضاري لكافة مناطق الحي.

حي الجنوب.. تكثيف أعمال الرش والمكافحة الحشرية

وجه المهندس وليد الدعدع، رئيس حي الجنوب، بتسيير سيارة "المدفع" لرش المبيدات بمناطق "بحر البقر" ومحيط "مستشفى 30 يونيو"، لضمان القضاء على الحشرات الطائرة والحد من انتشارها، ضمن خطة الحي الاستباقية لفصل الصيف واستقبال عيد الأضحى.

حي غرب - تكثيف النظافة بمدخل بورسعيد الغربي:

وتابع باسم عمر، رئيس حي غرب، أعمال "نهضة مصر" في رفع كفاءة الطريق العمومي والمدخل الغربي للمدينة، وتجريف الرمال، لضمان ظهور مدخل المحافظة بشكل لائق وجاذب للزوار في جميع الأوقات.

واكدت محافظة بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية تعمل كخلية نحل متكاملة ومستمرة في التواجد الميداني، لضمان الانضباط في كافة الشوارع، وتقديم خدمات متميزة، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين قبل وخلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.