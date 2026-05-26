رئيسة أكاديمية الفنون: مبادرة "شارع الفن" دعوة لعودة نبض الفن إلى الشارع المصري

قالت رئيسة أكاديمية الفنون بوزارة الثقافة الدكتورة نبيلة حسن، إن مبادرة "شارع الفن" التي تم إطلاقها منذ أيام قليلة بشارع الشريفين بوسط البلد هي دعوة لعودة نبض الفن إلى الشارع المصري.

وأضافت الدكتورة نبيلة حسن ـ في تصريحات خاصة أن افتتاح عروض المبادرة من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعطى دفعة قوية لانطلاق هذا المشروع للالتفاف حول مختلف أنواع الفنون وخروجها من بين الجدران إلى المواطنين في الشارع المصري.

وأوضحت أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية ومحافظة القاهرة لإطلاق هذه المبادرة على أن تتولى المحافظة تقديم الدعم المالي واللوجستي، التسويق، توفير الأمن، وتنظيم الموقع واستخراج التصاريح، وتتولى وزارة الثقافة ممثلة في أكاديمية الفنون الإشراف الأكاديمي، إعداد المحتوى الفني، ودعم واختيار الكوادر الشابة.

وتابعت أنه تم إطلاق صفحة إلكترونية رسمية للمبادرة تتيح التسجيل لطلب عرض المواهب بالشارع، كما تتيح للجمهور الحاضر التصويت اليومي لاختيار أفضل الفقرات تشجيعا للمبدعين، معربة عن أملها أن يكون هذا الشارع نقطة انطلاق لفنانين جدد للاحتكاك بالجمهور.

وكان حفل الانطلاق قد شهد ​حضورا جماهيريا كبيرا من المصريين والعرب والأجانب، الذين تفاعلوا مع العروض المتنوعة والتي شملت فقرات موسيقية حية، واستعراضات شعبية وتراثية، وفن تحريك العرائس، وصندوق الدنيا، وموسيقى عالمية، وغناء عربي وأجنبي، بالإضافة إلى ورش الرسم والفنون التشكيلية، وصناعة الفخار المباشرة التي تمت أمام المارة.