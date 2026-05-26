إلهام أبو الفتح
اقتصاد

انخفاضات مفاجئة في أسعار السلع اليوم .. وتراجع كبير في أسعار المكرونة وزيوت الطعام

رانيا أيمن

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الثلاثاء حالة من التباين، ما بين تراجعات واضحة في عدد من السلع وعلى رأسها المكرونة والعدس والزيوت، مقابل ارتفاع محدود في بعض الأصناف مثل الشاي والبيض والسكر، وذلك وفق أحدث بيانات الأسعار.

تراجع أسعار السلع 

وتصدر قائمة التراجعات كل من المكرونة المعبأة عبوة 400 جرام بانخفاض كبير بلغ 6.32 جنيه بنسبة 21.99%، 

وجاء في المركز الثاني في التراجعات، العدس المعبأ بانخفاض وصل إلى 6.14 جنيه، ثم زيت عباد الشمس بتراجع تراوح بين 2.76 و4.59 جنيه، 

زيادة في الأسعار 

بينما سجلت بعض السلع زيادات أبرزها كرتونة البيض التي ارتفعت بنحو 2.77 جنيه، والشاي بزيادة 2.21 جنيه.

أسعار السلع اليوم في الأسواق

الأرز المعبأ؛ سجل الكيلو 34.85 جنيه بانخفاض طفيف 0.01 جنيه
فيما سجل كيلو الفول المعبأ 63.53 جنيه بتراجع 0.91 جنيه
 

ووصل سعر كيلو الدقيق المعبأ إلى 27.14 جنيه بزيادة 0.25 جنيه

وسجل زيت عباد الشمس لتر  98.02 جنيه بانخفاض 2.76 جنيه


المكرونة المعبأة 400 جرام سجلت 22.42 جنيه بانخفاض 6.32 جنيه


العدس المعبأ كيلو سجل 63.08 جنيه بانخفاض 6.14 جنيه

الشاي كيلو سجل 245.95 جنيه بزيادة 2.21 جنيه

كرتونة البيض سجلت 123.20 جنيه بزيادة 2.77 جنيه
 

البيض الأبيض البيضة الواحدة سجلت 4.64 جنيه بانخفاض 0.25 جنيه
البيض الأحمر البيضة الواحدة سجلت 4.90 جنيه بانخفاض 0.18 جنيه
كرتونة البيض البلدي سجلت 131.04 جنيه بانخفاض 3.38 جنيه
البيض البلدي البيضة الواحدة سجلت 5.26 جنيه بانخفاض 0.31 جنيه

شاي العروسة 40 جرام سجل 11.04 جنيه بزيادة 0.06 جنيه
شاي ليبتون 40 جرام سجل 12.81 جنيه بانخفاض 0.02 جنيه

العدس الأصفر كيلو سجل 68.35 جنيه بزيادة 0.49 جنيه
الفول المعبأ المجروش كيلو سجل 63.88 جنيه بانخفاض 1.03 جنيه

زيت الذرة لتر سجل 117 جنيه بانخفاض 2.03 جنيه

كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى

