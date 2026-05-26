قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء يوم عرفة لأبي المتوفي .. ردده الآن لعله يكون من العتقاء في هذا اليوم
بث مباشر.. ضيوف الرحمن يتوافدون على جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
حجاج الجمعيات يؤدون الركن الأعظم على جبل عرفات
بث مباشر.. ضيوف الرحمن يقفون بعرفة لأداء ركن الحج الأعظم
أسعار الذهب قبل عيد الأضحى بساعات
مكان الوقوف بعرفة.. احذر قضاء يومك قرب هذا المسجد يفسد حجك
أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟
وفد من الإيكاو يجري تقييما فنيا لتحديث منظومة الحرائق بمطار الإسكندرية
أفضل دعاء يوم عرفة .. كلمات مأثورة عن النبي رددها حتى غروب الشمس
عرفات تكتسي بالخشوع.. ملايين الحجاج يؤدون الركن الأعظم وسط أجواء روحانية| صور
دعاء يوم عرفة للمريض من القرآن والسنة.. داووا مرضاكم وخففوا آلامهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

زجاجة زيت بسعر 27 جنيها .. التموين تواصل طرح السلع المخفضة بجميع المنافذ

زيت التموين
زيت التموين
محمد صبيح

ننشر أسعار السلع التموينية اليوم الثلاثاء 26 مايو 2026 داخل المنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ضمن منظومة الدعم والتي يتم طرحها على السلع التموينية.. يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار السلع التموينية لشهر مايو يعرضها صدى البلد في السطور التالية:

مع بدء صرف المقررات عبر نحو 40 ألف منفذ تمويني، يتزايد اهتمام الأسر المصرية بمعرفة القائمة الكاملة للسلع المتاحة وأسعارها المقررة على بطاقة التموين.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2026

تضم منظومة التموين لهذا الشهر 33 سلعة تشمل السلع الغذائية الأساسية والسلع غير الغذائية لضمان تلبية احتياجات الأسر وتشمل القائمة:

السلع الغذائية الأساسية

السكر المعبأ 1 كجم – 12.60 جنيه

الزيت الخليط 800 مل – 30 جنيه

الزيت الخليط 700 مل – 27 جنيه

الزيت 1.5 لتر (عبوة جديدة) – 56 جنيه

الدقيق المعبأ 1 كجم – 18 جنيه

المكرونة 800 جم – 17 جنيها

المكرونة 400 جم – 8.50 جنيه

العدس المجروش 500 جم – 21 جنيها

الفول المعبأ 500 جم – 9 جنيهات

منتجات الألبان والمعلبات

جبنة تتراباك 250 جم – 7.50 جنيه

جبنة بيضاء 125 جم – 4.50 جنيه

لبن جاف 125 جم – 25.50 جنيه

تونة مفتتة 140 جم – 18 جنيها

مربى 350 جم – 16 جنيها

صلصة الطماطم 300 جم – 8 جنيهات

مواد غذائية تكميلية

مرقة الدجاج المكعبات – 6 جنيهات

الطحينة البيضاء ظرف 140 جم – 3.75 جنيه

حلاوة طحينية 40 جم – 3 جنيهات

الخل 900 مل – 6 جنيهات

الملح 300 جم – 1.25 جنيه

القهوة سريعة الذوبان 18 جم – 4 جنيهات

المنظفات ومنتجات النظافة الشخصية

مسحوق غسيل عادي 800 جم – 16 جنيها

مسحوق أتوماتيك 800 جم – 25 جنيها

مسحوق 60 جم – 4.50 جنيه

سائل غسيل أواني 80 جم – 3 جنيهات

صابون غسيل 125 جم – 3 جنيهات

صابون تواليت 125 جم – 7.50 جنيه

البسكويت والوجبات الخفيفة

بسكويت يويوز سادة – 1.5 جنيه

بسكويت يويوز ويفر – أنواع – 2.75 جنيه

بسكويت تومورو – أنواع – 3 جنيهات

بسكويت بوو – أنواع – 3.75 جنيه

 إضافة بدائل جديدة

إدراج زيت 1.5 لتر ضمن المقررات خطوة مهمة لتوفير عبوات أكبر تلبي احتياجات الأسر الكبيرة وتقلل من الاعتماد على الزيت الحر بأسعار السوق المرتفعة.

تغطية احتياجات متنوعة

القائمة تضم سلعًا غذائية أساسية ومنتجات تنظيف، إلى جانب سلع للأطفال والطلاب مثل البسكويت، وهو ما يمنح المواطن حرية الاختيار وفقًا لميزانيته.

منظومة توزيع واسعة

يتم الصرف عبر بدالي التموين، جمعيتي، والمجمعات الاستهلاكية، مما يضمن وصول السلع إلى كل المحافظات بلا انقطاع.

تظل أسعار السلع التموينية هذا الشهر محور اهتمام ملايين المواطنين، خاصة مع استقرار الأسعار وتنوع السلع المتاحة على بطاقة التموين. 

وتواصل وزارة التموين في توفير الدعم للاحتياجات الأساسية للمواطنين  بأسعار مدعمة، إضافة إلى طرح خيارات أكبر مثل عبوة الزيت الجديدة.

أسعار السلع أسعار السلع التموينية السلع التموينية قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2026 السلع الغذائية الأساسية منتجات الألبان والمعلبات مواد غذائية تكميلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى شهادات ادخار في البنوك اليوم

هدية البنوك للمصريين قبل العيد.. شهادات إدخار متنوعة بعائد يصل لـ 37.5%

ادعيه يوم عرفة - دعاء يوم عرفة

ادعية يوم عرفة .. أفضل 300 دعاء للرزق وقضاء الدين وللأبناء والحمل والزواج

اتحاد الكرة

الكارت الذهبي يحسم مشاركته.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة اعتذار الأهلي عن السوبر

ATM

لا تقلقوا | رسالة عاجلة من بنوك مصر بشأن أزمة السيولة بماكينات ATM

أسعار الذهب اليوم قبل عيد الأضحى

قفزة جديدة في عيار 21.. والجنيه الذهب يقترب من 55 ألف جنيه.. آخر تحديث لأسعار الذهب

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

بدأ يوم عرفة 2026 الآن.. اغتنمه بأفضل 100 دعاء مستجاب.. و10 أعمال تدخلك الجنة

صيام يوم عرفة 2026

صيام يوم عرفة 2026 من فجر اليوم.. الإفتاء: احذره في هذه الحالة

زيزو

مش هرد على الحضري.. زيزو يكشف المستور في الأهلي

ترشيحاتنا

أدعية يوم عرفة

أدعية يوم عرفة.. رددها من الآن وحتى غروب الشمس

ادعيه يوم عرفه

10 أدعية يوم عرفة.. تجمع الخيرات وتفتح الأبواب المغلقة وتسد الديون

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

دعاء النبي يوم عرفة .. 40 كلمة جامعة للخيرات رددها الرسول لا تتركها حتى المغرب

بالصور

كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟.. نصائح مهمة للحجاج مع ارتفاع درجات الحرارة

كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟
كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟
كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟

ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة

ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة
ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة
ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة

أنتونيلي يواصل التألق ويتوج بلقب جائزة كندا الكبرى

كيمي أنتونيلي
كيمي أنتونيلي
كيمي أنتونيلي

سيارة كوزموس.. رهان لوسيد لاختراق سوق الكهرباء العالمي من السعودية

كوزموس
كوزموس
كوزموس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد