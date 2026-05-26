أدعية يوم عرفة.. رددها من الآن وحتى غروب الشمس

أدعية يوم عرفة من أعظم ما يحرص عليه المسلمون في هذا اليوم المبارك، فهو يوم تتنزل فيه الرحمات وتُفتح فيه أبواب السماء، وتُجاب فيه الدعوات.

أدعية يوم عرفة هي الزاد الحقيقي الذي يتقرب به العبد إلى ربه، خاصة في هذا اليوم العظيم الذي يوافق اليوم الثلاثاء، حيث يقف حجاج بيت الله الحرام الآن على صعيد عرفات يرجون مغفرة الله وعفوه، بينما يحرص غير الحجاج على صيام هذا اليوم والدعاء بخشوع وخوفًا وطمعًا في رحمة الله، أدعية يوم عرفة تمثل فرصة لا تعوض لكل مسلم يريد أن يبدأ صفحة جديدة مع الله، مليئة بالتوبة والرجاء.

يُعد يوم عرفة من أفضل الأيام عند الله، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الدعاء فيه، لما له من فضل عظيم ومكانة خاصة، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن خير الدعاء هو دعاء يوم عرفة، وأن من أفضل ما يُقال فيه:

“لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير”، وهو ذكر عظيم يجمع بين التوحيد والثناء على الله سبحانه وتعالى.

كما يُستحب للمسلم أن يُكثر من ذكر الله في هذه الأيام المباركة، خاصة في العشر الأوائل من ذي الحجة، امتثالًا لقوله تعالى: “ويذكروا اسم الله في أيام معلومات”، فيجتهد العبد في الذكر والدعاء والتقرب إلى الله بكل ما يستطيع من أعمال صالحة.

ويُعد ترديد الأذكار مثل “لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير” من أعظم القربات، حيث يُحيي القلب ويُطهر النفس، ويجعل اللسان عامرًا بذكر الله، مع ضرورة أن يحفظ الإنسان جوارحه من كل ما يغضب الله، ليكون أهلاً للمغفرة والقبول في هذا اليوم الفضيل.

وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذا اليوم، وأكد أن الدعاء فيه له منزلة خاصة، حيث قال: “خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير”، وهو ما يدل على عظمة هذا الذكر وفضله.

أدعية مستحبة يوم عرفة

يمكن للمسلم أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، ومن الأدعية الجميلة التي يُستحب ترديدها في هذا اليوم المبارك:

اللهم إني أستغفرك عن كل ذنب ارتكبته بجوارحي، سواء كان بسعي قدمي أو بيدي أو بنظري أو بسمعي أو بلساني، وأستغفرك عن كل نعمة أنعمت بها عليّ فاستعنت بها على معصيتك، ثم سترتني ولم تفضحني، وما زلت تتفضل عليّ بنعمك، فلك الحمد يا أكرم الأكرمين.

اللهم لا تجعل هذا اليوم ينتهي إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا، وقضيت حوائجنا، وفرّجت همومنا، وسددت ديوننا، يا رب العالمين.

يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا طيبًا مباركًا فيه، وأن تغنيني بحلالك عن حرامك، وبرحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اجبر خاطري جبرًا يليق بعظمتك، وأصلح حالي، ووفّقني لما تحب وترضى، واجعلني من عبادك الذين نظرت إليهم برحمتك، وسمعت دعاءهم فأجبتهم.

اللهم إني أعوذ بك من الضلال والزلل، وأعوذ بك من الظلم والجهل، اللهم يسّر لي أمري، واجعل الصعب سهلاً، فإنك تجعل الحزن إذا شئت يسيرًا.

اللهم ارزقني خير الدعاء وخير العمل وخير الجزاء، وثبتني على الإيمان، واغفر لي، وارفع درجتي، واجعلني من أهل الجنة، واجعل حياتي مليئة بالخيرات، وخاتمتي حسنة.

اللهم إني أسألك حب الخير، وفعل الصالحات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وتتوب عليّ، وأن تجعلني من عبادك الصالحين.

وفي هذا اليوم العظيم، لا يقتصر الدعاء على كلمات محددة، بل يفتح المسلم قلبه لربه، فيدعوه بما يشاء، ويطلب منه ما يتمنى، فالله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه.

فضل دعاء يوم عرفة

ورد أفضل دعاء يوم عرفة، عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن يوم عرفات من أكثر الأيام التي يعتق فيها الله عباده من النار، كما أن له فضل عظيم ، وهو من المواقيت التي يستجيب الله تعالى فيها الدعاء، لذا ينبغي الإكثار من الدعاء في يوم عرفة ؛ لما ورد في موطأ مالك، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الدعاء، دعاء يوم عرفة.

وأفضل ما قلت أنا، والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله، وحده، لا شريك له».

وورد فيه الحث على الاجتهاد في الدعاء عشية عرفة، في وقت النزول الإلهي، وليسأل الله المغفرة، شاء الله تبارك وتعالى إلا للمعتدين في الدعاء بما لا يرضي الله.