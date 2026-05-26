استمرار توافد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم

بدأ ضيوف الرحمن مع إشراقة صباح اليوم الثلاثاء، التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية، التوجه إلى صعيد عرفات الطاهر يؤدون شعائرهم وسط أجواء مفعمة بالخشوع والسكينة والتلبية، سائلين الله عز وجل العفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

ورافقت قوافل الحجيج في طريقها إلى المشعر الطاهر متابعة أمنية مكثفة ودقيقة من كافة القطاعات المعنية، حيث تواجد رجال الأمن بكثافة على طرق تسيير المركبات ومسارات المشاة لتنظيم حركة الحشود وتطبيق خطط التصعيد والتفويج، إلى جانب إرشاد الحجاج وحفظ سلامتهم.

ووفرت الجهات الحكومية كافة الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية في مختلف أنحاء مشعر عرفات تلبية لمتطلبات الحجاج الوافدين من جميع بقاع الأرض لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وسط جاهزية كاملة وتنسيق مستمر بين كافة القطاعات المتخصصة.

وتابعت وكالة الأنباء السعودية تدفق جموع الحجيج، حيث رصدت مرونة وانسيابية عالية في الحركة المرورية خلال انتقال الحجاج من مشعر منى إلى عرفات دون وجود أي عوائق تذكر.

جمع الظهر والعصر بمسجد نمرة

ويؤدي حجاج بيت الله الحرام في مسجد نمرة صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، وذلك سيرا على نهج وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واقتداء بحديثه الشريف الذي حث فيه على اتباع مناسكه.

وتبدأ جموع الحجيج مع غروب شمس اليوم النفرة باتجاه مشعر مزدلفة، حيث يؤدون هناك صلاتي المغرب والعشاء ويبيتون ليلتهم بها حتى فجر يوم غد الأربعاء العاشر من ذي الحجة، اقتداء بالسنة النبوية المطهرة.



