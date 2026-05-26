ردا على ترامب.. وزير الدفاع الباكستاني يرفض التطبيع مع إسرائيل

ردا على ترامب، أكد وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، أن باكستان ترفض الانضمام لأي اتفاق يتعارض مع مبادئها، ونحن لا نثق بـ"إسرائيل" ولو ليوم واحد، وحتى جواز السفر الباكستاني لا يتضمن اسمها.

جاءت تصريحاته بعد أن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الدول المشاركة في محادثات السلام مع إيران التوقيع على الاتفاقيات، التي تتناول إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية وأمنية بين إسرائيل والدول العربية.



صرح وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف بأنه لم يكن مؤيداً لانضمام إسلام آباد إلى اتفاقيات أبراهام لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

كما تحدث وزير الدفاع الباكستاني عن موقف بلاده الراسخ بعدم قبول إسرائيل حتى يتم إقامة الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال: "لدينا موقف واضح جداً مفاده أن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لنا".

كما سلط الوزير الضوء على مسألة المصداقية، متسائلاً: "كيف ستجلسون مع هؤلاء الأشخاص الذين لا يمكن الوثوق بكلمتهم ولو ليوم واحد؟".

إبادة جماعية

كما أشار إلى أن جواز السفر الباكستاني، ينص على أنه غير صالح للسفر إلى إسرائيل.

يُعد آصف من بين السياسيين الذين يعارضون بشدة أي فكرة لتطبيع العلاقات مع الكيان.

وفي الشهر الماضي، وصف إسرائيل بأنها "لعنة على البشرية"، بينما أكد ارتكابها إبادة جماعية في المنطقة.