ميلان يتحرك لخطف مدرب بورنموث بعد رحيل أليجري

بدأ نادي ميلان التحرك سريعًا لحسم ملف المدير الفني الجديد، عقب قرار إنهاء مشوار ماسيميليانو أليجري بعد نهاية الموسم الحالي، في ظل فشل الفريق في حجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأنهى ميلان موسمه في الدوري الإيطالي بالمركز الخامس، ما دفع الإدارة لاتخاذ قرار التغيير الفني والبحث عن مشروع جديد يقود الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب تقارير صحفية إيطالية، فإن الإسباني أندوني إيراولا، المدير الفني لفريق بورنموث، أصبح أبرز المرشحين لتولي قيادة “الروسونيري”، بعدما لفت الأنظار بالنتائج المميزة التي حققها مع الفريق الإنجليزي هذا الموسم.

وقاد إيراولا بورنموث إلى إنجاز تاريخي بالتأهل إلى الدوري الأوروبي للمرة الأولى، إلى جانب تحقيق سلسلة قوية من النتائج الإيجابية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما جعله محل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة ميلان تواصلت بالفعل مع المدرب الإسباني صاحب الـ43 عامًا، في محاولة لإقناعه بخوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي بداية من الموسم المقبل.

ولا يقتصر الاهتمام بإيراولا على ميلان فقط، إذ ارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بتدريب أندية أخرى مثل نابولي وباير ليفركوزن وكريستال بالاس، في ظل تصاعد أسهمه داخل الكرة الأوروبية بعد نجاحاته الأخيرة مع بورنموث