قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعدادا لـ المونديال.. إجراء جديد لـ منتخب مصر قبل ودية روسيا
وصول مرموش ومحمد صلاح لخوض ودية روسيا في هذا الموعد!
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
أسر شهداء الشرطة من صعيد عرفات الطاهر: اهتمام الرئيس السيسي بنا يمثل دعما إنسانيا ومعنويا
ربنا يديم الأمن والاستقرار| وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم
مصر تتقدم بخطى ثابتة نحو استئصال الدرن.. وعلاج مجاني للمصابين
آخر تحديث لسعر الدولار في أول أيام عطلة البنوك
ردا على ترامب.. وزير الدفاع الباكستاني يرفض التطبيع مع إسرائيل
موعد أذان المغرب يوم عرفة ودعاء النبي عند الإفطار.. اعرف هتفطر الساعة كام
استمرار توافد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم
سقوط أمطار.. الأرصاد تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال عيد الأضحى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توتنهام يتفوق على ليفربول في صفقة ماركوس سينيسي

ماركوس سينيسي
ماركوس سينيسي
إسراء أشرف

اقترب نادي توتنهام هوتسبير من حسم صفقة التعاقد مع المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي، لاعب بورنموث، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط منافسة قوية من عدة أندية أوروبية كبرى.

وبحسب تقارير صحفية، فإن توتنهام بات الأقرب للحصول على خدمات المدافع صاحب الـ29 عامًا، بعدما قرر اللاعب عدم تجديد عقده مع بورنموث، ليصبح متاحًا للانتقال مجانًا عقب نهاية عقده في يوني
المقبل.

وقدم سينيسي موسمًا مميزًا مع بورنموث، حيث لعب دورًا بارزًا في قيادة الفريق لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى الدوري الأوروبي لأول مرة، بعدما شارك بشكل أساسي في أغلب مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وشارك الدولي الأرجنتيني في 37 مباراة بالدوري، وأسهم في خروج فريقه بشباك نظيفة في 11 مواجهة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المدافعين في البريميرليج خلال الموسم الحالي.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب يرغب في خوض خطوة جديدة في مسيرته، خاصة مع طموحه في الحفاظ على مكانه ضمن قائمة منتخب الأرجنتين المشاركة في كأس العالم 2026.

وكان اسم سينيسي ارتبط بعدد من الأندية الكبرى، أبرزها ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد، إلى جانب اهتمام من يوفنتوس وبرشلونة، إلا أن توتنهام يبدو الأقرب لحسم الصفقة قبل انطلاق الموسم الجديد.

ماركو سينيسي سينيسي ليفربول بورنموث توتنهام ميركاتو الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعيه يوم عرفة - دعاء يوم عرفة

ادعية يوم عرفة .. أفضل 300 دعاء للرزق وقضاء الدين وللأبناء والحمل والزواج

سورة تقرأ يوم عرفة

أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟

اتحاد الكرة

الكارت الذهبي يحسم مشاركته.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة اعتذار الأهلي عن السوبر

ATM

لا تقلقوا | رسالة عاجلة من بنوك مصر بشأن أزمة السيولة بماكينات ATM

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

بدأ يوم عرفة 2026 الآن.. اغتنمه بأفضل 100 دعاء مستجاب.. و10 أعمال تدخلك الجنة

صيام يوم عرفة 2026

صيام يوم عرفة 2026 من فجر اليوم.. الإفتاء: احذره في هذه الحالة

زيزو

مش هرد على الحضري.. زيزو يكشف المستور في الأهلي

تهنئة عيد الاضحى 2026

تهنئة عيد الاضحى 2026 مكتوبة .. أجمل 400 معايدة ورسائل وتهاني للأصدقاء والأحبة

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يواصل جولاته الإنسانية بالمستشفيات للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

بمناسبة عيد الأضحى.. محافظ أسيوط يواصل جولاته الإنسانية بالمستشفيات ويوزع العيديات

جانب من الحدث

موجز أخبار الوادي الجديد: المحافظ تستقبل أسقف الواحات.. وإيقاف اثنين من العاملين بالإدارة الهندسية لقرى جناح

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر يتابع انتظام مواقف الغردقة ويوجه بالدفع بسيارات إضافية لخدمة المواطنين

بالصور

أسرار الفتة المصرية مثل المطاعم.. 10 خطوات تجعل الطعم لا يقاوم

سرار الفتة المصرية مثل المطاعم.. 10 خطوات تجعل الطعم غنيًا ولا يقاوم
سرار الفتة المصرية مثل المطاعم.. 10 خطوات تجعل الطعم غنيًا ولا يقاوم
سرار الفتة المصرية مثل المطاعم.. 10 خطوات تجعل الطعم غنيًا ولا يقاوم

كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟.. نصائح مهمة للحجاج مع ارتفاع درجات الحرارة

كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟
كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟
كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟

ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة

ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة
ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة
ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة

أنتونيلي يواصل التألق ويتوج بلقب جائزة كندا الكبرى

كيمي أنتونيلي
كيمي أنتونيلي
كيمي أنتونيلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد