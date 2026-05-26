توتنهام يتفوق على ليفربول في صفقة ماركوس سينيسي

اقترب نادي توتنهام هوتسبير من حسم صفقة التعاقد مع المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي، لاعب بورنموث، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط منافسة قوية من عدة أندية أوروبية كبرى.

وبحسب تقارير صحفية، فإن توتنهام بات الأقرب للحصول على خدمات المدافع صاحب الـ29 عامًا، بعدما قرر اللاعب عدم تجديد عقده مع بورنموث، ليصبح متاحًا للانتقال مجانًا عقب نهاية عقده في يوني

المقبل.

وقدم سينيسي موسمًا مميزًا مع بورنموث، حيث لعب دورًا بارزًا في قيادة الفريق لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى الدوري الأوروبي لأول مرة، بعدما شارك بشكل أساسي في أغلب مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وشارك الدولي الأرجنتيني في 37 مباراة بالدوري، وأسهم في خروج فريقه بشباك نظيفة في 11 مواجهة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المدافعين في البريميرليج خلال الموسم الحالي.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب يرغب في خوض خطوة جديدة في مسيرته، خاصة مع طموحه في الحفاظ على مكانه ضمن قائمة منتخب الأرجنتين المشاركة في كأس العالم 2026.

وكان اسم سينيسي ارتبط بعدد من الأندية الكبرى، أبرزها ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد، إلى جانب اهتمام من يوفنتوس وبرشلونة، إلا أن توتنهام يبدو الأقرب لحسم الصفقة قبل انطلاق الموسم الجديد.