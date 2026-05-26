أسر شهداء الشرطة من صعيد عرفات الطاهر: اهتمام الرئيس السيسي بنا يمثل دعما إنسانيا ومعنويا

من على صعيد عرفات الطاهر، أعرب أسر شهداء الشرطة عن بالغ امتنانهم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن ما يلقونه من رعاية واهتمام، يمثل دعما إنسانيا ومعنويا كبيرا، ويعكس تقدير الدولة المصرية لتضحيات أبنائهم وأزواجهم الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.

وأكد أسر الشهداء - في تصريحات خاصة إلى موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى المشاعر المقدسة اليوم / الثلاثاء / - أن هذه الرعاية لم تقتصر على توفير سبل الراحة خلال رحلة الحج، بل حملت في تفاصيلها رسالة وفاء حقيقية من الدولة المصرية، دفعتهم إلى الدعاء للرئيس السيسي ولمصر بالأمن والاستقرار والرفعة من فوق جبل الرحمة وفي أطهر بقاع الأرض.

من عرفات.. رسائل شكر صادقة للرئيس السيسي

وأكد أسر شهداء الشرطة، خلال وجودهم على صعيد عرفات الطاهر، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهم ورعايته المستمرة لأسر الشهداء يمثل مصدرا كبيرا للدعم والاحتواء، خاصة في هذه الرحلة الإيمانية العظيمة، مشيرين إلى أن هذا التقدير الرسمي يخفف من آلام الفقد، ويمنحهم شعورا دائما بأن الدولة لا تنسى أبناءها الأوفياء.

رحلة الحج .. إعداد شامل وتنظيم دقيق منذ اللحظات الأولى

جاءت رحلة حج أسر شهداء الشرطة هذا العام، ثمرة تخطيط دقيق ومتابعة شاملة من وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية، التي حرصت على إعداد الرحلة بعناية فائقة، بما يضمن توفير أعلى درجات الراحة والتنظيم للأسر طوال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة.

وأشادوا بحفاوة الاستقبال التي حظوا بها منذ وصولهم، سواء في مطار الملك محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، أو في فندق إقامتهم قرب الحرم المكي الشريف، مؤكدين أن كل التفاصيل عكست اهتماما كبيرا بهم، وحرصا واضحا على أن تكون هذه الرحلة الايمانية في أفضل صورة ممكنة، بما يليق بمكانة أسر من قدموا حياتهم فداء للوطن.

فنادق متميزة ومخيمات منظمة في عرفات ومنى

وأكد أسر شهداء الشرطة أن الإقامة التي تم توفيرها لهم جاءت على مستوى متميز، سواء من حيث فنادق الاقامة أو مستوى الخدمات المقدمة، وهو ما ساعدهم على أداء مناسك الحج في أجواء من الطمأنينة والراحة النفسية.

وأوضحوا أن المخيمات المخصصة لهم في مشعري عرفات ومنى، جاءت على درجة عالية من التنظيم والتجهيز، بما وفر لهم الأجواء المناسبة لأداء المناسك بسهولة ويسر، وعكس حجم الجهد المبذول من جانب وزارة الداخلية لتقديم أفضل رعاية ممكنة لهم في الأراضي المقدسة.

تعكس هذه الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية، حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لأسر الشهداء، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لهم، تقديرا لما قدمه أبناؤهم وأزواجهم من بطولات خالدة في سبيل حماية الوطن.

وزارة الداخلية : تواصل دائم ودعم نفسي ومعنوي مستمر

وأكد أسر شهداء الشرطة أن وزارة الداخلية لا تدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لهم على مدار العام، خاصة في المناسبات القومية والدينية، مشددين على أنهم دائما ما يجدوا فيها السند والدعم المعنوي والنفسي بصورة مستمرة، بما يعزز شعورهم بالاحتواء والتقدير، ويؤكد أن أسر الشهداء تحظى باهتمام إنساني ومؤسسي متواصل لا ينقطع.

وفي مشهد إنساني مهيب من على صعيد عرفات الله، بدت مشاعر الامتنان واضحة في كلمات أسر شهداء الشرطة، وهم يوجهون الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويدعون له ولمصرنا الحبيبة، مؤكدين أن ما يلقونه من رعاية واهتمام من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الداخلية، هو امتداد لوفاء الدولة بأبنائها الذين ضحوا من أجلها.

كما عكست الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية، صورة مشرفة من صور الرعاية المتكاملة، التي لا تتوقف عند موسم الحج، بل تمتد طوال العام، في تأكيد واضح على أن أسر الشهداء ستظل دائما محل تقدير واهتمام وعرفان.