قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول مرموش ومحمد صلاح لخوض ودية روسيا في هذا الموعد!
أسر شهداء الشرطة من صعيد عرفات الطاهر: اهتمام الرئيس السيسي بنا يمثل دعما إنسانيا ومعنويا
استعدادا لـ المونديال.. إجراء جديد لـ منتخب مصر قبل ودية روسيا
ربنا يديم الأمن والاستقرار| وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم
مصر تتقدم بخطى ثابتة نحو استئصال الدرن.. وعلاج مجاني للمصابين
آخر تحديث لسعر الدولار في أول أيام عطلة البنوك
ردا على ترامب.. وزير الدفاع الباكستاني يرفض التطبيع مع إسرائيل
موعد أذان المغرب يوم عرفة ودعاء النبي عند الإفطار.. اعرف هتفطر الساعة كام
استمرار توافد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم
سقوط أمطار.. الأرصاد تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال عيد الأضحى
دعاء يوم عرفة لأبي المتوفي .. ردده الآن لعله يكون من العتقاء في هذا اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أسرار الفتة المصرية مثل المطاعم.. 10 خطوات تجعل الطعم لا يقاوم

سرار الفتة المصرية مثل المطاعم.. 10 خطوات تجعل الطعم غنيًا ولا يقاوم
سرار الفتة المصرية مثل المطاعم.. 10 خطوات تجعل الطعم غنيًا ولا يقاوم
أسماء عبد الحفيظ

تعتبر الفتة المصرية من أشهر الأكلات المرتبطة بعيد الأضحى والمناسبات الكبيرة، فهي الطبق الذي يجمع بين الأرز والخبز المحمص والصلصة والثوم واللحمة المسلوقة في توليفة يحبها المصريون منذ سنوات طويلة.

أسرار الفتة المصرية مثل المطاعم 

ورغم أن مكونات الفتة تبدو بسيطة، فإن سر نجاحها الحقيقي يكمن في بعض التفاصيل الصغيرة التي تجعل مذاقها مثل المطاعم تمامًا، بداية من طريقة سلق اللحمة وحتى تحضير صلصة الثوم والخل الشهيرة، للشيف سارة الحافظ.

اختيار نوع اللحمة سر الطعم

ينصح الطهاة باستخدام اللحمة بالعظم أو قطع تحتوي على نسبة بسيطة من الدهون، لأن ذلك يمنح الشوربة نكهة أقوى وغنية أكثر.

كما يفضل تشويح اللحمة في السمن البلدي مع البصل والحبهان وورق اللورا قبل السلق، وهي من أهم أسرار المطاعم للحصول على مرقة قوية ومميزة.

لا تستخدمي الماء البارد أثناء السلق

من الأخطاء الشائعة إضافة ماء بارد للحمة أثناء التسوية، بينما تؤكد وصفات الطهاة أن استخدام الماء الساخن يحافظ على نكهة اللحمة ويمنع تغير الطعم.

سر الأرز المفلفل في الفتة

الأرز الناجح في الفتة يجب أن يكون مفلفلًا وليس معجنًا، لذلك يفضل:

غسل الأرز جيدًا
استخدام مرقة اللحمة بدل الماء
إضافة ملعقة سمن بلدي
عدم تقليب الأرز كثيرًا أثناء التسوية

فهذه الخطوات تمنح الفتة قوام المطاعم الشهير.

تحمير العيش أهم خطوة

العيش المحمص من أهم أسرار الفتة المصرية، ويفضل أن يكون:

مقطعًا لمكعبات صغيرة
محمصًا في الفرن أو السمن البلدي
مقرمشًا دون احتراق

ويفضل عدم إضافة الشوربة على العيش إلا وقت التقديم حتى لا يصبح طريًا أكثر من اللازم.

الثوم والخل كلمة السر

صلصة الثوم والخل هي الروح الحقيقية للفتة، وأهم أسرار نجاحها:

استخدام ثوم طازج
تحمير الثوم قليلًا فقط
إضافة الخل بسرعة بعد تغير لون الثوم
عدم حرق الثوم حتى لا يصبح الطعم مرًا

كما تضيف بعض المطاعم رشة كزبرة ناشفة أو شطة خفيفة لتعزيز النكهة.

الصلصة المركزة تعطي مذاق المطاعم

يفضل استخدام عصير طماطم طازج مع ملعقة صلصة للحصول على لون قوي وطعم غني، مع ترك الصلصة على نار هادئة حتى تتسبك جيدًا.

ويعتبر التوازن بين الخل والثوم والطماطم من أهم أسرار نجاح الفتة.

السمن البلدي يصنع الفرق

رغم أن البعض يستبدل السمن بالزيت، فإن السمن البلدي يظل السر الأساسي لرائحة الفتة المصرية التقليدية، خاصة عند إضافته للأرز أو الثوم أو حتى على الوجه قبل التقديم.

ترتيب طبقات الفتة مهم جدًا

الترتيب الصحيح يجعل الطعم متوازنًا:

العيش المحمص
قليل من الشوربة
الأرز
صلصة الثوم والخل
صلصة الطماطم
اللحمة على الوجه

وبعض الطهاة يضيفون رشة فلفل أسود أو بقدونس للتزيين.

لا تجهزي الفتة مبكرًا

من أسرار المطاعم أيضًا تقديم الفتة ساخنة فور تجهيزها، لأن تركها لفترة طويلة يجعل العيش يفقد قرمشته ويتغير القوام.

لذلك يفضل تجهيز المكونات مسبقًا ثم تركيب الطبق قبل التقديم مباشرة.

إضافات بسيطة تعطي طعمًا احترافيًا

بعض الأسر تضيف:

الحبهان
المستكة
القرفة الخفيفة
مرقة مركزة

للحصول على رائحة مميزة تشبه المطاعم الكبرى.

الفتة أسرار الفتة أسرار الفتة المصرية أسرار الفتة المصرية مثل المطاعم لا تستخدمي الماء البارد أثناء السلق سر الأرز المفلفل في الفتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعيه يوم عرفة - دعاء يوم عرفة

ادعية يوم عرفة .. أفضل 300 دعاء للرزق وقضاء الدين وللأبناء والحمل والزواج

سورة تقرأ يوم عرفة

أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟

اتحاد الكرة

الكارت الذهبي يحسم مشاركته.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة اعتذار الأهلي عن السوبر

ATM

لا تقلقوا | رسالة عاجلة من بنوك مصر بشأن أزمة السيولة بماكينات ATM

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

بدأ يوم عرفة 2026 الآن.. اغتنمه بأفضل 100 دعاء مستجاب.. و10 أعمال تدخلك الجنة

صيام يوم عرفة 2026

صيام يوم عرفة 2026 من فجر اليوم.. الإفتاء: احذره في هذه الحالة

زيزو

مش هرد على الحضري.. زيزو يكشف المستور في الأهلي

تهنئة عيد الاضحى 2026

تهنئة عيد الاضحى 2026 مكتوبة .. أجمل 400 معايدة ورسائل وتهاني للأصدقاء والأحبة

ترشيحاتنا

ليفربول

عودة كلوب تلوح في الأفق.. ليفربول يستشير مهندس الإنجازات| ما السبب

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 مايو 2026 وعيار 21 الآن

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26 مايو 2026 وعيار 21 الآن

الإسكان الاجتماعى

الإسكان تحذر من سحب شقق الإسكان الاجتماعى بعد فك الحظر.. ما السبب؟

بالصور

أسرار الفتة المصرية مثل المطاعم.. 10 خطوات تجعل الطعم لا يقاوم

سرار الفتة المصرية مثل المطاعم.. 10 خطوات تجعل الطعم غنيًا ولا يقاوم
سرار الفتة المصرية مثل المطاعم.. 10 خطوات تجعل الطعم غنيًا ولا يقاوم
سرار الفتة المصرية مثل المطاعم.. 10 خطوات تجعل الطعم غنيًا ولا يقاوم

كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟.. نصائح مهمة للحجاج مع ارتفاع درجات الحرارة

كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟
كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟
كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟

ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة

ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة
ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة
ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة

أنتونيلي يواصل التألق ويتوج بلقب جائزة كندا الكبرى

كيمي أنتونيلي
كيمي أنتونيلي
كيمي أنتونيلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد