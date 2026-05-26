رئيس بعثة حج الجمعيات يتفقد مخيمات عرفات.. ويطمئن على توافر الخدمات

تفقد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية مخيمات الحجاج في الساعات الأولي من صباح يوم عرفة، للاطمئنان على توافر الخدمات في كافة المستويات التي تقدمها المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي خلال موسم الحج الحالي.

وحرص رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية على لقاء الحجاج والاطمئنان عليهم، ناقلا لهم تحيات وتقدير وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي ودعواتهم لهم أن يؤدوا المناسك بسهولة ويسر ويعودوا بسلامة الله إلى أرض الوطن، مؤكدا أن هناك متابعة دقيقة من قبل وزيرة التضامن الاجتماعي لحجاج الجمعيات الأهلية أولاً بأول من أجل الاطمئنان على توافر كافة الخدمات لهم.

وأبدى الحجاج رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة وتوافر كافة وسائل الإعاشة من وجبات غذائية، ومشروبات باردة، وعصائر، ومثلجات، مؤكدين أن البعثة تبذل قصارى الجهود من أجل العمل على إراحتهم في أداء المناسك.

كما التقي عبد الموجود عددا من المشرفين والمشرفات ضمن بعثة حج الجمعيات الأهلية، وطالبهم بالعمل على تلبية كافة احتياجات الحجاج، مؤكدا أن هدفنا جميعا بذل قصارى الجهود من أجل إراحة الحجيج.