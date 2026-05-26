בالصور

على جبل عرفات.. نجوم الفن يؤدون مناسك الحج

أحمد إبراهيم

يحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على التواجد في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، في رحلة إيمانية تحمل الكثير من الروحانيات والسكينة.

ويشارك الفنانون جمهورهم لحظات خاصة من رحلتهم عبر الصور ومقاطع الفيديو، التي تكشف جانبًا إنسانيًا مختلفًا بعيدًا عن أجواء الشهرة والأضواء.

درة وزوجها 

وكانت الفنانة درة من أوائل النجمات اللاتي وثقن رحلتهن هذا العام، بعدما توجهت إلى المملكة العربية السعودية برفقة زوجها المهندس هاني سعد، استعدادًا لبدء مناسك الحج. 

وشاركت درة متابعيها عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام مجموعة من الصور التي جمعتهما من داخل المسجد النبوي الشريف، في أولى محطات الرحلة قبل التوجه إلى مكة المكرمة.

كما شارك الفنان محمد هنيدي جمهوره بصورة جديدة من الأراضي المقدسة، خلال أدائه مناسك الحج، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”.

وظهر محمد هنيدي مرتديًا ملابس الإحرام، وعلق على الصورة قائلًا: “لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك”.

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من الجمهور ومتابعيه، الذين حرصوا على الدعاء له وتوجيه التهاني، متمنين له حجًا مبرورًا وعودة سالمة.

تامر عاشور وعمرو وهبة 

بينما ظهر الفنان تامر عاشور برفقة الفنان عمرو وهبة داخل المسجد النبوي، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لهما وهما يرتديان الجلباب وسط أجواء روحانية مميزة نالت إعجاب الجمهور.

كما حرص الفنان سامح حسين على مشاركة جمهوره تفاصيل رحلته منذ لحظة انطلاقها، إذ نشر صورة من داخل الطائرة المتجهة إلى الأراضي المقدسة، معبرًا عن سعادته الكبيرة بتوفيق الله له لأداء فريضة الحج هذا العام.

ولم تقتصر الأجواء الإيمانية على نجوم الفن فقط، بل شهد موسم الحج أيضًا حضور عدد من الإعلاميات، من بينهن ريهام سعيد ومفيدة شيحة ودعاء عامر ودعاء فاروق ولمياء فهمي عبد الحميد، اللاتي شاركن متابعيهن أجواء الرحلة الإيمانية عبر حساباتهن الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الإعلاميات صورًا ومقاطع فيديو من رحلتهن داخل الأراضي المقدسة، وسط حالة من الود والألفة، وعلّقن عليها بعبارة: "تجمع ولا في الأحلام"، في إشارة إلى الأجواء المميزة التي جمعتهن خلال أداء مناسك الحج.

