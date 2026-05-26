سر طراوة الكوارع في عيد الأضحى مثل المحلات

تعتبر من أشهر الأكلات على سفرة عيد الأضحى، وتتميز بمذاقها الغني وفوائدها بسبب احتوائها على الكولاجين. إليكِ طريقة تحضيرها بخطوات سهلة للحصول على طعم مثل المطاعم.

المكونات

2 كوارع مقطعة ومنظفة

بصلة كبيرة

4 فصوص ثوم

ورق لورا

حبهان

ملح وفلفل أسود

ملعقة خل

عصير ليمونة

سمن أو زبدة

شوربة الكوارع

طريقة التنظيف

اغسلي الكوارع جيدًا بالماء والخل والليمون. تُفرك بالدقيق ثم تُشطف للتخلص من أي رائحة زفارة. يمكن تمريرها سريعًا على النار للحصول على نظافة أفضل.

طريقة السلق

في حلة كبيرة ضعي ماء مغلي ثم أضيفي الكوارع واتركيها 5 دقائق، ثم تخلصي من الماء الأول. أضيفي ماء جديد مع البصل وورق اللورا والحبهان والثوم. تُترك على نار هادئة من 3 إلى 4 ساعات حتى تصبح طرية جدًا. أضيفي الملح والفلفل في آخر السلق.

التحمير

في طاسة ضعي ملعقة سمن مع ثوم مفروم. شوّحي الكوارع حتى تأخذ لونًا ذهبيًا. يمكن إضافة رشة شطة أو كمون حسب الرغبة.

طريقة التقديم

تقدم الكوارع ساخنة بجانب:

الفتة

الأرز الأبيض

الخبز البلدي

الطحينة والدقة

نصائح لنجاح الكوارع