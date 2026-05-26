ترامب: اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب سيسلم فورا لأمريكا أو يدمر في مكانه

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اليورانيوم عالي التخصيب الموجود في إيران إما سيتم تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لتدميره، أو سيتم إتلافه في مكانه بالتعاون مع إيران.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": “اليورانيوم المخصب ”الغبار النووي" إما أن يتم تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة ليتم إحضاره إلى الوطن وتدميره، أو، ويفضل ذلك، بالتزامن والتنسيق مع الجمهورية الإيرانية الإسلامية، تدميره في مكانه أو في موقع آخر مقبول، مع قيام هيئة الطاقة الذرية، أو ما يعادلها، بالشهادة على هذه العملية وهذا الحدث".

و في وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول سير المفاوضات مع إيران بعد توقف الحرب المؤقت في أبريل الماضي، أن "الصفقة مع إيران إما أن تكون عظيمة وذات معنى أو لن تكون هناك صفقة".

أضاف ترامب في تصريحات للصحفيين: أنا لا أبرم صفقات مثل كارثة الاتفاق النووي الذي تفاوضت عليه إدارة أوباما السابقة.