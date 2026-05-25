ارتفع 240 جنيهًا في 24 ساعة.. أسعار الذهب تفاجئ المصريين وترتفع قبل العيد

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 25 مايو 2026 ارتفاعًا مفاجئاً في مختلف الأعيرة، وسط استمرار تحركات المعدن الأصفر عالميًا وزيادة الإقبال على الشراء، ليسجل عيار 21 الأكثر تداولًا في الأسواق اليوم نحو 6850 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 54800 جنيه.

زيادة في 24 ساعة

وشهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعًا مقارنة بتعاملات أمس الأحد، حيث صعد عيار 21 بنحو 30 جنيهًا بعدما سجل أمس 6820 جنيهًا،

فيما قفز الجنيه الذهب بقيمة 240 جنيهًا خلال 24 ساعة بعد أن سجل أمس 54560 جنيهًا، ليبدأ الذهب رحلة ارتفاع جديدة بعد سلسلة من الانخفاضات والتراجعات التي شهدها خلال الأيام الماضية داخل سوق الصاغة.

أسعار الذهب الاسبوع الماضي

وعلى مدار الأسبوع الماضي، سجلت أسعار الذهب تحركات ملحوظة، إذ ارتفع عيار 24 من 7777 جنيهًا يوم الثلاثاء 19 مايو إلى 7829 جنيهًا اليوم بزيادة بلغت 52 جنيهًا،

كما ارتفع عيار 21 من 6810 جنيهات إلى 6850 جنيهًا بزيادة وصلت إلى 40 جنيهًا،

بينما قفز الجنيه الذهب من 54480 جنيهًا إلى 54800 جنيه محققًا زيادة بلغت 320 جنيهًا خلال أقل من أسبوع

أسعار الذهب اليوم

فيما جاءت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي:

سجل ذهب عيار 24 نحو 7829 جنيهًا للشراء و7783 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر ذهب عيار 22 نحو 7177 جنيهًا للشراء و7134 جنيهًا للبيع.

وصل سعر ذهب عيار 21 إلى 6850 جنيهًا للشراء و6810 جنيهات للبيع.

سجل ذهب عيار 18 نحو 5872 جنيهًا للشراء و5837 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر ذهب عيار 12 نحو 3914 جنيهًا للشراء و3892 جنيهًا للبيع.

سجلت أونصة الذهب نحو 243509 جنيهات للشراء و242078 جنيهًا للبيع.

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 54800 جنيه للشراء و54480 جنيهًا للبيع.

ويترقب المتعاملون في سوق الذهب خلال الفترة الحالية اتجاهات الأسعار العالمية، خاصة مع استمرار التوترات الاقتصادية وتحركات الدولار، والتي تؤثر بشكل مباشر على أسعار المعدن الأصفر محليًا.