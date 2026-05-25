خاص - قائد وادي دجلة : تجربة الشيخ مميزة ..ونرغب في ختام الموسم بلقب الرابطة

محمد عبدالعاطي
محمد عبدالعاطي
عبدالله هشام

أكد محمد عبدالعاطي قائد فريق وادي دجلة أن تجربة محمد الشيخ مميزة مع الفريق ونجح في الظهور الأول بالدوري المصري مشيرا ألا أن التجربة ناجحة وسط الرغبة بالتتويج بلقب الرابطة. 

وقال عبدالعاطي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : في البداية كان هناك قلق من التجربة الجديدة مع محمد الشيخ لكن بعد العمل فهمنا طريقته ونجحنا سويا.

وعن التفاوض مع الزمالك قال: الزمالك فاوضني وكانت رغبة مدرب وقتها لكن الكورونا عطلت الانتقال والنادي لم يوافق على الرحيل .

وبسؤاله عن نظام بطولة الدوري الجديد بشأن المجموعتين قال : أيا كان نظام الدوري الجديد سنعتاد عليه المهم إعلان النظام قبل بداية البطولة.

وأضاف : نفسنا نكون في مجموعة المنافسة على اللقب وسنعود في الموسم المقبل ونرغب في التتويج بلقب الرابطة. 

وعن مباراة الإسماعيلي قال : لم نركز في سقوط الإسماعيلي هدفنا تحقيق الفوز ونكون أول المجموعة.

وتحدث عن مواجهة الأهلي والزمالك وبيراميدز قائلا أن المباراة تكون وفق التحضيرات والاستعدادات وحالة الفريق والمواجهة تكون ممتعة.

وواصل : جماهير الزمالك تشكل ضغطا كبيرا وتمثل صعوبة كبيرة أثناء مواجهتهم. 

واختتم عبدالعاطي تصريحاته قائلا : نحاول إنهاء الموسم بلقب بطولة كأس الرابطة وفي الموسم القادم سنحاول بذل مجهود أكبر.

