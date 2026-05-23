لاعبة وادي دجلة نادين الحمامي تتوج بلقب بطولة أيرلندا المفتوحة للإسكواش

حققت نادين الحمامي، المصنفة الـ 38 عالميًا ولاعبة نادي وادي دجلة للإسكواش، لقب بطولة (كويلتر تشيفيوت كانون كيرك) الأيرلندية المفتوحة 2026، بعد تحقيقها فوزًا مستحقًا في النهائي على منافستها ندى عباس ، المصنفة الـ 16 عالميًا، بنتيجة 2-3، بواقع نقاط 12- 8-11، 11-9 ، 11-6، 6-11، 10 في مباراة استغرقت 61دقيقة.

وبهذا الفوز، تواصل نادين الحمامى تحقيق النجاحات على المستوى الدولي، معززة مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الإسكواش في العالم.

جدير بالذكر أن بطولة كويلتر تشيفيوت كانون كيرك الأيرلندية المفتوحة 2026، تعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، حيث تُقام في دبلن، أيرلندا ، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الإسكواش من مختلف دول العالم. وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 83,000دولار أمريكي، بواقع 41,500 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات.

وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات Copper PSA من الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش.