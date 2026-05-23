صور.. لاعبو ليفربول يفاجئون صلاح وروبتسون قبل مباراة برينتفورد

فاجأ لاعبو ليفربول، ثنائي الفريق محمد صلاح وأندرو روبرتسون، اللذان سيرحلان عن الريدز بنهاية الموسم الجاري.

وقام لاعبو ليفربول، بتقديم هدايا تذكارية لكلًا من محمد صلاح وأندي روبرتسون، في المران الأخير للثنائي مع الفريق قبل رحيلهما بشكل رسمي في نهاية الموسم.

وأعلن ليفربول، عبر موقعه الرسمي، أن الجهاز الفني للريدز بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، شاركوا في تقديم تلك الهدايا أيضًا، حيث من المقرر أن تكون مباراة الأحد ضد برينتفورد هي الأخيرة بالنسبة لصلاح وروبرتسون.

وقضى الثنائي 9 سنوات مع الفريق، حققا خلالها جميع الألقاب الممكنة.

وتلقى اللاعبان هدايا تذكارية تبرز إنجازاتهما مع الفريق خلال فترة وجودهما في ملعب آنفيلد، فيما تحمل تلك الهدايا لوحات تحمل رقم كل لاعب، بجانب الجوائز التي فازا بها، وصورًا من فترة ارتدائهما قميص الريدز.

وكان صلاح قد أعلن في وقت سابق رحيله عن ليفربول بشكل رسمي في نهاية الموسم، بينما لم يستقر على ناديه المستقبلي حتى الآن.

ومن المقرر أن يخوض ليفربول مباراته المقبلة أمام برينتفورد، غدًا الأحد، على ملعب آنفيلد، في الجولة 38 والأخيرة للبريميرليج.