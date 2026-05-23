جماهير ليفربول تُجهز مفاجأة لـ محمد صلاح في مواجهة برينتفورد

تستعد جماهير فريق ليفربول الإنجليزي، لتجهيز وداعية للدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول، خلال مباراة برينتفورد في ختام البريميرليج.

وكان محمد صلاح قد أعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، وسيتم تكريم الجمهور له على ملعب أنفيلد في اللقاء الأخير.

وووفقًا لشبكة “سكاي سبورتس” من مصادر مقربة لـ روابط مشجعي النادي أن المدرجات ستشهد لوحة جماهيرية ضخمة (تيفو) تحمل كلمة "MO" بجانب رقمه التاريخي "11"، تعبيرًا عن الشكر والامتنان لما قدمه "الملك المصري" طوال مسيرته الحافلة بالألقاب والإنجازات مع "الريدز".

وتأتي هذه اللفتة وسط أجواء عاطفية تسيطر على مشجعي النادي الذين يودعون أحد أبرز الهدافين التاريخيين في تاريخ ليفربول الحديث.