كامل العدد.. عبد الباسط حمودة يشعل الأجواء في حفل جماهيري ضخم بالقاهرة

أحيا المطرب عبدالباسط حمودة حفلا غنائيا ضخما داخل إحدى الفنادق ، وسط حضور جماهيري كبير رفع لافتة “كامل العدد”، في واحدة من أقوى السهرات الغنائية التي شهدتها القاهرة خلال الفترة الأخيرة، حيث سيطرت أجواء الحماس والتفاعل على الحفل منذ اللحظات الأولى.

وشهد الحفل حضورا واسعا من محبي عبدالباسط حمودة ، الذين حرصوا على التواجد مبكرا قبل انطلاق السهرة، في ظل حالة الترقب الكبيرة التي صاحبت الحفل، خاصة بعد النجاح الكبير الذي يحققه مؤخرا على مستوى الحفلات والأغاني.

وقدم عبدالباسط حمودة خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت، حيث أشعل الأجواء بأغنية “أنا مش عارفني”، التي ردد كلماتها الحضور بصوت واحد، قبل أن يواصل حالة الحماس بأغنية “في حتة تانية”، والتي لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور داخل الحفل.

وقدم أغنية “عجبني كلك”، التي خطفت الأجواء الرومانسية داخل السهرة، وسط تفاعل واسع من الحضور الذين حرصوا على توثيق اللحظات بهواتفهم ومشاركة مقاطع من الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واختتم الفنان الحفل بأغنية “سطلانة”، التي تحولت معها أجواء الحفل إلى حالة من الاحتفال الكبير، حيث تفاعل الجمهور بشكل استثنائي مع الأغنية، مرددين كلماتها وسط أجواء مليئة بالطاقة والحماس، ليختتم واحدة من أنجح حفلات الموسم وسط تصفيق وهتافات الجمهور.